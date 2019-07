Edenlandia, il 29 agosto un tributo a Michael Jackson

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Tutto per la VI Edizione del MJ Legacy Day, un tributo a Michael Jackson , la leggenda mondiale del Pop che il 29 agosto avrebbe compiuto 61 anni . Nel decennale della sua morte, nel clima magico e festoso del parco divertimenti Edenlandia, a farla da padrona saranno proprio gli innumerevoli fans di Michael - appunto la sua Legacy (eredità) - esibendosi in danze e canti quale tributo al loro grande idolo. Una intera giornata all'insegna di convention, spettacoli, esibizioni, stand e food in tema - quella promossa dalla MJJ Foundation Naples Onlus in collaborazione con Edenlandia - che vanta la direzione artistica dell'eclettica e pluripremiata artista Donatella de Felice alla quale saranno affidati i performers partecipanti all'evento. Al termine della serata, presentata dalla giornalista Rai Roberta Piergallini, sarà consegnato il premio Mj Legacy Award, un riconoscimento per chi ha portato avanti al meglio l'eredità spirituale di Michael.E' da ricordare infatti, che questo è solo il clou annuo di una lunga serie di iniziative promosse dall'Associazione "Qua la mano project" , nella persona della presidentessa Grazia Di Somma, legato a laboratori educativi per minori a rischio, nello spirito di ha fatto della musica uno strumento di amore.Per info e prenotazioni 3926069371 oppure- (PRIMAPRESS)