Due nuove date per il tour di Paolo Conte con il suo "Live in Caracalla-50 Years of Azzurro"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Padova e Sanremo si aggiungono al tour di Paolo Conte per il suo “Live in Caracalla - 50 Years of Azzurro”.

Il tour, partito nel 2018 per la celebrazione dei 50 anni di “Azzurro” che ha registrato sold out su tutte le date anche nel 2019, prosegue nel 2020 tra Europa e Italia e farà tappa anche il 21 marzo al Gran Teatro Geox di Padova e il 30 aprile al Teatro Ariston di Sanremo.

Le ultime date annunciate vedranno Paolo Conte esibirsi nei teatri più prestigiosi d’Italia tra cui il Teatro San Carlo di Napoli lunedì 2 dicembre.

Un tour di celebrazione dei cinquant’anni di “Azzurro” il primo brano, interpretato allora da Adriano Celentano, che ha portato Paolo Conte ad essere conosciuto in Italia e nel mondo.

Nella tracklist è inserito anche “Lavavetri”, il nuovo inedito cantato dal cantautore astigiano, che ci regala questo singolare valzer a distanza di un anno da “Per me”, l’ultimo inedito pubblicato nella raccolta “Zazzarazaz”. Il tour, organizzato da Concerto Music, farà tappa anche a Legnano (MI), Genova, Parigi e Monaco. - (PRIMAPRESS)