“Don’t go”, il nuovo singolo estivo di Kevs x Francesca Monte pronto ad infiammare l'estate

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Francesca Monte, cantautrice, musicista e web star salernitana, reduce dal successo social di “Un’estate che non finirà” in vetta alle classifiche italiane, torna con il nuovo singolo “Don’t go”, in collaborazione con il giovanissimo e talentuoso dj producer Kevs, noto tra i club più rinomati della scena musicale italiana e internazionale e per aver pubblicato il singolo “The Flow” (Fonk) suonato dai più importanti dj di fama internazionale.

Il singolo “Don’t go” nasce dall’idea di far rivivere un pezzo cult degli anni 80 degli Yazoo, gruppo musicale synthpop/new wave inglese, ridandogli nuova linfa vitale con la contemporaneità musicale che contraddistingue i due giovani artisti, allo stesso tempo lasciando incontaminata la natura del brano originale. Singolo destinato a raggiungere le vette delle più importanti classifiche musicali dance e che farà ballare per tutta l’estate.

I due artisti non escludono ulteriori future collaborazioni, dopo l’uscita del primo singolo “Don’t go”, collaborazione nata dalla condivisione di stesse idee e passione incondizionata per la musica.

Francesca in autunno pubblicherà il suo nuovo concept ep, 5 tracce inedite in inglese. Un viaggio nello spazio e nel tempo.

Sui canali Spotify e Instagram dei due artisti le info e le date del “Don’t go” tour. - (PRIMAPRESS)