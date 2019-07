Domani al Maschio Angioino parte il festival “femin'arte” con Flo, le EbbaneSis e le SesèMamà

opo lo straordinario successo dell'anno scorso a Sant'Agnello in penisola sorrentina, torna, stavolta al Maschio Angioino per “Estate a Napoli”, il festival “femin'arte” l'arte al femminile. In programma da domani 19 luglio al 5 agosto alle ore 21.30, la manifestazione propone per il pubblico napoletano e i tanti turisti in città tre spettacoli con tutte donne protagoniste capaci di raccogliere alcune fra le migliori espressioni musicali e artistiche femminili nazionali e internazionali. Per tutti, un momento di spettacolo di grande qualità e interesse in grado di spaziare dal jazz alla etno world music fino alla musica folk e alla classica napoletana rivisitata in chiave swing. Patrocinato dal Comune di Napoli e organizzato dalla “ProCulTur” con la direzione tecnica della “SoundFly” il festival “femin'arte” partirà venerdì 19 luglio con Flo accompagnata da Federico Luongo e il concerto “Bugie, preghiere e altre cose irreversibili”. Si continuerà venerdì 26 luglio con le “EbbaneSis”, Viviana Cangiano & Serena Pisa con il concerto “SerenVivity”. Lunedì 5 agosto, infine, a chiudere il tris di serate, saranno le “SesèMamà” il popolare gruppo di quattro artiste napoletane ognuna con un proprio percorso già affermato e consolidato, formato da Brunella Selo, Elisabetta Serio, Annalisa Madonna e Fabiana Martone, con il concerto “Senza paura”. A proposito delle protagoniste di “femin'arte”, Flo è una

cantautrice, oltre che attrice e autrice di teatro, collocata tra le personalità più eclettiche e versatili del panorama musicale italiano. Ha inciso e condiviso il palco con Stefano Bollani, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Enrico Rava, Vincenzo Zitello, Lino Cannavacciuolo e altri. In teatro è stata protagonista di spettacoli musicali e di prosa, diretta da registi come Alfredo Arias, Mimmo Borrelli, Davide Iodice, Massimo Luconi, Claudio Di Palma, Michele Schiano di Cola, Sarasole Notarbartolo, Claudio Mattone e Gino Landi. Il duo composto da Viviana Cangiano e Serena Pisa, invece, le “EbbaneSis” è nato sul web con un progetto musicale che in breve tempo si e trasformato in un grande successo mediatico con oltre 150.000 followers da ogni parte del mondo, attraverso la rivisitazione di brani classici della canzone napoletana e internazionali (ultimo, in ordine di tempo, il successo di Bohemian Rhapsody dei Queen che ha registrato sul web oltre 2 milioni di visualizzazioni). Le “SesèMamà”, infine, ossia le già affermate artiste Brunella Selo, Elisabetta Serio, Annalisa Madonna e Fabiana Martone, vantano grandi esperienze con collaborazioni prestigiose di livello internazionale, unite in un progetto musicale variegato che va dal chorinho brasiliano al jazz, dalla melodia napoletana al folk italiano e ai brani originali del loro repertorio.