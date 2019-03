Discografia: l'italo-inglese Jack Savoretti al primo posto della classifica inglese con "Singing To Strangers"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Jack Savoretti debutta oggi al primo posto della classifica inglese con “Singing To Strangers” (BMG). Il nuovo progetto discografico, uscito venerdì 15 marzo, segna un nuovo primato per l’artista anglo-italiano che si posiziona, per la prima volta nella sua carriera, in testa alla classifica UK.

L’album, interamente registrato in Italia durante l’estate, raccoglie 11 inediti ed è prodotto da Cam Blackwood. In questo disco l’artista compie un’evoluzione nel suono che lo ha sempre contraddistinto, incidendo le tracce insieme alla sua band composta dai chitarristi Pedro Vito e Sam Lewis, il bassista Sam Davies, il batterista Jesper Lind, il direttore musicale Nikolai Torp e Davide Rossi grande polistrumentista, che ha curato tutta la parte degli archi all’interno dell’album.

Il disco contiene una collaborazione d'eccellenza sul brano "Touchy Situation", in cui il testo è stato scritto da uno dei pilastri della musica mondiale e premio Nobel Bob Dylan. È da poco online il video di "What More Can I Do?", terzo singolo estratto dal nuovo album, già in rotazione radiofonica. Il video, girato al Forum Music Village di Roma, vede la straordinaria partecipazione di Alessandra Mastronardi."Singing To Strangers" segna una linea di demarcazione nel percorso artistico di Jack Savoretti. Un progetto che viene alla luce da una nuova consapevolezza dello stesso artista, un passaggio alla maturità che trova spazio in questi nuovi brani dalle sonorità vintage ispirate all'Italia degli anni sessanta.