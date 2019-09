Online il nuovo singolo "Tinta"(Sony Music) di Greta Menchi con un video ambientato in un salone di bellezza

(PRIMAPRESS) - MILANO - Location insolita per il nuovo video ufficiale di Greta Menchi per il lancio del suo nuovo singolo “Tinta” (Sony Music) online da oggi, martedì 3 settembre. Il video, diretto da Fabrizio Cestari, vede Greta all’interno di un salone di bellezza, pronta a cambiare taglio e look e con l’intento di attirare il più possibile l’attenzione del suo parrucchiere. L’ispirazione per la nuova acconciatura viene dalle riviste che sta sfogliando la protagonista, in cui figurano i suoi idoli musicali preferiti, come David Bowie, Freddie Mercury e i Kiss. Il parrucchiere soddisfa di volta in volta Greta fino alla fine, quando, all’ennesima richiesta della sua eccentrica cliente, decide di prendere in mano la situazione e creare il look migliore per la sua cliente: quello in cui è semplicemente e naturalmente se stessa. L’avventura di Greta Menchi inizia nel 2013 caricando video in cui racconta con semplicità e ironia la sua vita quotidiana, le passioni, i primi amori, le insicurezze e i progetti per il futuro, ad oggi Greta è una delle youtuber più popolari in Italia e il suo canale YouTube conta oltre 1,2 mln di iscritti e ben 123 mln di visualizzazioni. Numeri sorprendenti che si confermano anche su Instagram dove è seguita da oltre 1,8 mln di follower e su Twitter da 762 mila. Divenuta un volto noto sul web, ha ottenuto in poco tempo un successo incredibile e ciò le ha permesso di realizzare alcuni dei suoi più grandi sogni nel cassetto come scrivere un libro ed essere protagonista in un film. Da sempre, tuttavia, la musica è stata protagonista nella sua vita, a testimoniarlo è anche il primo video pubblicato in cui canta una cover. Oggi è finalmente arrivato il giorno in cui può fare della sua più grande passione il centro della sua carriera, e dopo il successo del singolo di debutto “Fuori di me”, è pronta a rivelare al suo pubblico un altro lato inedito di sè con “Tinta”. - (PRIMAPRESS)