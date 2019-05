Da oggi in tv il nuovo singolo di Anna Capasso "Come pioggia"

Anna Capasso

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Arriva in anteprima su “Tv2000”, oggi alle ore 19.30 sul canale 28 del digitale terrestre e sul 157 di Sky, il singolo “Come pioggia” della cantautrice Anna Capasso che anticipa l’uscita dell’Ep ad ottobre. Il brano, firmato a quattro mani con M. Petruzziello, sarà proposto, nel corso del programma “Buone notizie” condotto da Cesare Davide Cavoni, attraverso il videoclip firmato dal regista Claudio D’Avascio.

“Come pioggia” - un brano prodotto da Massimo D’Ambra su etichetta “Clapo Music” di Claudio Poggi, distribuito da “Believe Digital” per “Marechiaro edizioni musicali” - racconta di una rivincita che segue un episodio che ha segnato la vita dell’artista: un brano per gridare al mondo la voglia di vivere e di amare. Questo singolo rappresenta la partenza del nuovo progetto musicale di Anna Capasso che la porta anche alla sperimentazione di nuove sonorità dopo tanta gavetta fatta di musica, teatro e cinema.

L'anteprima del brano è programmata nella trasmissione “Buone notizie” e quella del videoclip sulla pagina ufficiale dell’emittente televisiva “Tv2000”.

Da venerdì 10 maggio 2019 “Come pioggia” sarà su tutti i digital store. - (PRIMAPRESS)