Cortellino: da oggi in radio e in digitale il singolo «Cuore Logico»

(PRIMAPRESS) - MILANO - Da oggi venerdì 14 giugno è in rotazione radiofonica “CUORE LOGICO” (LaPOP, Irma Records, Red&Blue) il nuovo singolo del cantautore CORTELLINO. Una canzone nata in Umbria al Cet, la scuola di Mogol dove Cortellino ha avuto modo di incontrare l’autore del testo, Giacomo Quinti, e insieme hanno lavorato al brano. Per il cantautore triestino è stato subito naturale cucire alla canzone la musica che aveva in mente. "Cuore Logico" fa parte di un disco che uscirà a settembre ed è un assaggio del sound che lo compone. Il singolo è stato registrato tra Trieste e Rimini da Abba Zabba e Christian Bonato, e masterizzato da Giovanni Versari a La Maestà mastering studios. Ad accompagnare il brano un videoclip diretto da Stefano Poletti e girato a Los Angeles. A questo proposito Cortellino ha affermato: «Abbiamo deciso di girare il video nella capitale delle contraddizioni: Los Angeles. Dove convivono persone ricchissime e barboni senza un soldo. Questa contraddizione si sposava bene all'ossimoro del titolo e del testo. Avere un cuore logico è impossibile, se una persona segue i propri sentimenti non può certo farlo con logica. Così anche la protagonista del video, è combattuta fra lavoro e l'amore. Arrivata al limite dello stress capisce che la logica non la potrà rendere di certo felice».



L'intervista

"Cuore Logico" è il tuo nuovo singolo, in radio da oggi. Ce ne puoi parlare?

"Cuore logico" è una canzone che nasce da una collaborazione. Grazie al maestro Mogol ho conosciuto l’autore del testo Giacomo Quinti. La sua storia mi ha colpito perché Giacomo è stato operato al cuore, gli hanno messo un bypass ed è ancora qui tra noi per miracolo divino. Mi ha colpito molto che lui abbia avuto la forza di scrivere un testo così ironico e allo stesso tempo profondo in tutto questo trambusto che la vita spesso ci riserva. Io ho scritto le musiche mentre Giacomo le parole. Il bello della musica è la condivisione che unisce le persone e io mi ritengo molto fortunato nel collaborare con ottimi autori che danno punti di vista e spunti molto interessanti alle musiche che propongo loro.



Il videoclip, diretto da Stefano Poletti, è stato girato a Los Angeles. Come è ricaduta la scelta della location?

Per scegliere la location mi sono affidato al gruppo di lavoro che abbiamo messo su io, Stefano Poletti e Riccardo Berdini. Diciamo che con la complicità di un mio caro amico che si chiama Fabio ho ricontattato Riccardo Berdini che fa l’attore e l’illusionista appunto a LA. Desideravo un video in cui la mia immagine non comparisse, così dopo un incontro con Stefano a Milano abbiamo deciso uno storyboard e il cast. Poi ci siamo mossi alla volta di Los Angeles.



Dopo "Cuore Logico" seguirà un disco?

Certamente con i ragazzi di LaPop, l’etichetta che mi segue, abbiamo programmato l’uscita del disco completo per il prossimo autunno.



Che significato ha, per te, presentare al pubblico la tua musica e condividere le tue emozioni con le persone?

Io sono un tipo molto emotivo e sinceramente ogni volta che presento al pubblico qualcosa di nuovo sono sempre eccitato e cerco di tenere tutto sotto controllo, ma ciò è praticamente impossibile. Alla fine le canzoni sono dei messaggi che servono a comunicare le nostre emozioni agli altri , quando canto e suono sono felice e voglio comunicare quello che sento dentro mandandolo fuori tramite la musica.



Prossimi impegni?

Presto ci saranno delle novità di cui ora non vi posso svelare nulla perché non è ancora il momento. Posso però consigliarvi di seguire i miei social, lì potrete trovare tutto e rimanere costantemente aggiornati.



Biografia

Cortellino è un cantautore di Trieste che di nome fa Enrico. Nel 2007 esce il suo primo disco per l'etichetta udinese Arab Sheep e inizia a suonare sotto lo pseudonimo di Cortex che abbandonerà successivamente. Nel 2008 suonando al Piper di Roma in occasione della finale del Tour Music Fest viene notato da Mogol, il quale lo premia per i testi assegnandogli una borsa di studio per il C.e.t. Nel 2010 - 2011 continua a suonare dal vivo e si dedica ad auto-produzioni sul web. Nel 2013 esce l’album “Cinico Romantico” per Maninalto! Records di Milano e viene così definito cantautore blues Lo-Fi, ottenendo buone critiche dalla stampa e dalle radio. A ottobre dello stesso anno viene nominato “artista della settimana” da MTV New Generation. Nel 2014 apre i concerti di Tonino Carotone e suona all’after-party del concerto di Manu Chao, inoltre riceve il premio Superstage al Mei di Faenza come miglior artista emergente. Nel 2015 registra il suo terzo disco che, in collaborazione con Radiocoop, viene scelto da Irma Records insieme ad altri 10 artisti italiani per far parte della collana "Mi sento indie" uscita a marzo 2016 e distribuita in tutta Italia in esclusiva per le librerie Coop. Nel 2017 pubblica alcuni singoli, tra questi anche “Bblues” la cui anteprima del videoclip esce sul sito di Rolling Stone. In seguito fa un tour nazionale supportato da Materiali Musicali, la Siae ed il mbact nel progetto S'Illumina. Dopo "140 km/h" e "Usami", "Cuore Logico" è il terzo singolo proposto da Cortellino per l'etichetta laPOP. - (PRIMAPRESS)