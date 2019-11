Concerto della chitarrista Angelica Rodriguez all'Istituto Italo Latino Americano

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mercoledì 27 novembre, l’Ambasciata del Paraguay in Italia e la Asociaciòn Paraguay Italia, ospiterà nella Sala Fanfani dell’Istituto Italo Latino Americano un concerto di Angelica Rodriguez, la soprano e chitarrista paraguaiana che presenta il suo repertorio spagnolo e sudamericano.

Nella prima parte del programma si esibisce come soprano accompagnata alla chitarra da Daniele Schiavone con musiche di De Falla, Rodrigo, Sor, e Villa-Lobos; per poi essere lei ad eseguire con la chitarra, brani di Barrios, Ponce, De Falla e Sinesi. - (PRIMAPRESS)