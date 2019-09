Con il Gala Roberto Bolle and Friends da domani torna la grande danza a Napoli

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Da domani e fino al 9 settembre, dopo la piccola ma bellissima parentesi dello scorso maggio all’Arena Flegrea, ritorna finalmente al Teatro San Carlo di Napoli Roberto Bolle con il Gala Roberto Bolle and Friends e ben 5 appuntamenti imperdibili. Il Roberto Bolle and Friends porterà a Napoli il meglio della danza del mondo offrendo una straordinaria rappresentazione che presenterà dai grandi classici, alle coreografie più moderne. Nel cast danzatori di primo piano: Yonah Acosta del Bayerisches Staatsballett, Monaco , Bakhtiyar Adamzhan dell’Astana Opera, Timofej Andrijashenko del Teatro alla Scala, Milano, Claudia D’Antonio del Teatro di San Carlo di Napoli, Melissa Hamilton del The Royal Ballet, Londra, Nicoletta Manni del Teatro alla Scala, Milano, Tatiana Melnik dell’Hungarian National Ballet, Budapest e con la partecipazione straordinaria del violinista Alessandro Quarta. Le cinque serate al San Carlo saranno di sicuro eventi di danza di elevato livello, grandi galà curati dall’étoile internazionale appositamente con un programma studiato per uno dei Teatri più belli del mondo. Galà eccezionali quelli del Roberto Bolle and Friends che sono diventati così anche grazie anche alla direzione artistica dello stesso Bolle. Spettacoli eccezionali che sono anche un veicolo unico di diffusione della danza.



Il programma:



Alma porteña



Coreografia: Massimiliano Volpini



Musica: Astor Piazzolla



Artisti: Nicoletta Manni, Roberto Bolle



Violino Solista: Alessandro Quarta



Il Corsaro



Pas de deux



Coreografia: Marius Petipa



Musica: Riccardo Drigo



Artisti: Tatiana Melnik, Bakhtiyar Adamzhan



Qualia*



Coreografia: Wayne McGregor



Musica: Scanner



Lighting design: Lucy Carter



Artisti: Melissa Hamilton, Roberto Bolle



Don Chisciotte



Pas de deux dall’Atto III



Coreografia: Marius Petipa



Musica: Ludwig Minkus



Artisti: Claudia D’Antonio, Yonah Acosta



Two



Coreografia: Russell Maliphant



Musica: Andy Cowton



Light Designer: Michael Hulls



Artista: Roberto Bolle



Grand Pas Classique



Coreografia: Victor Gsovskij



Musica: Daniel – François Auber



Artisti: Nicoletta Manni, Timofej Andrijashenko



Caravaggio



Pas de deux



Coreografia: Mauro Bigonzetti



Musica: Bruno Moretti, da Claudio Monteverdi



Artisti: Melissa Hamilton, Roberto Bolle



Le Fiamme di Parigi



Pas de deux



Coreografia: Vasilij Vainonen



Musica: Boris Asafiev



Artisti: Tatiana Melnik, Bakhtiyar Adamzhan



Dorian Gray



Ideazione e Coreografia: Massimiliano Volpini



Musica: composta e arrangiata da Alessandro Quarta sul tema della Passacaglia di H.I.F. Von Biber



Riprese video e post produzione: Franco Valtellina - Videoval



Artista: Roberto Bolle



Violino Solista: Alessandro Quarta - (PRIMAPRESS)