Cappuccetto rosso story. Commedia musicale per bambini, interpretata da bambini

(PRIMAPRESS) - MILANO - Dal 10 al 25 novembre, tutti i sabati e le domeniche del mese, alle ore 16 la compagnia dei piccoli attori guidata da Mitzi Amoroso torna in scena al Teatro Wagner di Milano (Piazza Wagner 2) con lo spettacolo di beneficenza Cappuccetto Rosso Story, una commedia musicale per bambini...interpretata da bambini.



Un'ora di spettacolo per raccontare la storia ispirata a quella della bambina più famosa delle favole, ma al tempo stesso molto diversa dal testo originale. Scoiattoli e farfalle parlanti, margherite animate e stregoni che fanno incantesimi con bibite gassate si alterneranno sul palco in uno spettacolo frizzante e divertente, scandito dalle musiche coinvolgenti di Paolo Peroni, che non possono non rimanere in testa agli spettatori.



Il testo, firmato da Mitzi Amoroso come la regia dello spettacolo, scorre fra molti cambi di scena e di costume che danno ritmo alla rappresentazione, che si fa quasi fatica a credere sia interpretata e cantata da soli dieci bambini di età compresa fra i 7 e 10 anni i quali, dopo un lungo percorso di preparazione, e reduci dalla vittoria del prestigioso Premio Assorel 2017 nella categoria Live Communication, arrivano sul palco.



L'intero ricavato dello spettacolo sarà devoluto all'associazione I Sempre Vivi Onlus, da anni impegnata nell'assistenza dei malati psichici. Il costo dei biglietti, a offerta libera, parte da 10 euro (5 euro fino ai 6 anni). L'età consigliata è per i bambini dai 3 agli 11 anni. - (PRIMAPRESS)