Bryan Jimnz ecco l'anteprima del nuovo video "La pregunta"

(PRIMAPRESS) -ROMA - In anteprima il nuovo video del cantautore e musicista domenicano Bryan Jimnz, "La pregunta" è un inno all'amore in salsa raggaeton con influenze provenienti dalla musica spagnola.Il videoclip de "La Pregunta" vede un gruppo di giovani ragazzi e ragazze danzare immersi in un clima di festa, coordinati con sapienza dal regista Diego Gavioli. Sullo sfondo di una periferia dai colori accesi, assolata e ricoperta di graffiti, i ragazzi si esibiscono in una coreagrafia da ballo di gruppo estivo, al ritmo irresistibile della canzone di Bryan Jimnz, che guida il gruppo cantando in primo piano. Dal background metropolitano ci si sposta poi in spiaggia: le danze proseguono fino al tramonto in un'atmosfera di spensieratezza dove, come immersi in un'eterna estate latino-americana, i ballerini trasmettono la loro gioia di vivere a ritmo di musica.Il brano sarà in radio e in digitale da domani 5 luglio. - (PRIMAPRESS)