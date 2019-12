(PRIMAPRESS) - (ROMA) - BandazZ da domani 6 dicembre in rotazione radiofonica il nuovo singolo “Incantevolmente”, disponibile sulle piattaforme digitali dallo scorso 29 novembre. Registrata tra Roma, Parigi e Rio de Janeiro, “Incantevolmente” è una canzone pensata per far da ponte non solo tra due lingue – è infatti cantata in italiano e in portoghese, così come quasi tutti gli inediti di BandazZ -, ma anche tra due culture che condividono la dimensione della nostalgia. Quest’ultima si pone infatti come tematica centrale del brano, assumendo i connotati di una condizione non solo umana, ma anche musicale. «”Incantevolmente” è la saudade dello sguardo oltre il mare, la nostalgia e il desiderio di un ritorno quando è già tempo di andar via - commenta la band - c'è un tempo per ogni cosa: anche per ritrovarsi, per riscoprirsi, così la tristezza si fa tenerezza e arriva a chi ascolta una storia che sa di felicità». Il videoclip di “Incantevolmente”, diretto da Ermete Ricci e Spencer Bambrough, vede protagonista un giovane ragazzo che, durante un allenamento solitario in un campo da basket, ripercorre mentalmente i ricordi legati a un amore ormai finito; i flashback del protagonista sono accompagnati dalle immagini delle onde che si infrangono sulla costa di Marsiglia e dalle note agrodolci della canzone. - (PRIMAPRESS)