Al teatro Augusteo di Napoli evento di beneficenza per i bimbi di Chernobyl

Edda Cioffi

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Tutto pronto per la settima edizione dello spettacolo “Sorrido Grazie a Te”. Al Teatro Augusteo di Napoli, il 24 Maggio ore 20.30, l’evento sold out nelle scorse edizioni, vedrá salire sul palco artisti di portata nazionale. Lo spettacolo nello spettacolo. Nell’elegante cornice di uno dei teatri partenopei più noti, arricchita dal corpo di ballo Professional Dance, si alterneranno sul palco Lele Mora, Francesco Paolantoni, Salvatore Cautero, Tonia Leoncito, Monica Sarnelli, Arteteca (Monica e Enzo), Rosario Miraggio, Alessandro Peluso, Andrea Sannino, Edda Cioffi. Alla guida della serata, Peppe Iodice che, con la sua professionalità e comicità, presenterà l’evento solidale. La finalità è dare al pubblico, una serata ricca di emozioni, tra musica e cabaret ma, soprattutto, portare avanti, il progetto “Sorrido Grazie a Te”. “Sono entusiasta di portare avanti, negli anni, questo progetto – lo afferma Francesco Peluso, vicepresidente dell’Associazione Alessandro Peluso Onlus, nonchè fratello di Alessandro dal quale prende il nome l’associazione – per me e la mia famiglia, oramai è diventata una vera e propria missione nella nostra vita, cerchiamo sempre di migliorare e regalare momenti di spensieratezza e risanamento a questi bambini affetti da malattie onco-ematologiche”. Dunque, non un evento qualsiasi, bensì, l’evento che permette a tanti bambini, vittime innocenti del disastro di Chernobyl, di essere ospitati presso la struttura “A Casa di Alessandro”. Realizzare questo spettacolo, è il frutto di un anno di dura preparazione al progetto – continua Francesco – per una serata all’insegna della solidarietà e una sorta di invito, a me stesso, a non fermarmi mai e ripartire per un altro anno e verso nuovi obiettivi. Ringrazio – conclude il vicepresidente – tutti gli artisti che si rendono disponibili, prendendo parte a questa manifestazione”. Grande partecipazione anche dagli sponsor che hanno sposato questa causa, quali: Asg Group, Ortopedia Meridionale, il Pasticciere Madonna, Gioie e Gioielli, Pub Herr Daniel, Maridà, Studio De Rosa e partner. Inoltre, per rendere agevole la sosta delle autovetture, sono previste convenzioni con i garage Napoli centro, Parking Simone group e Garage Panorama. Sarà sufficiente esibire il biglietto di partecipazione all’evento. - (PRIMAPRESS)