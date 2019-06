Al Sogliano Blues Festival arriva Eric Gales, la star internazionale del rock che ha suonato con i miti Billy Cox e Mitch Mitchell

(PRIMAPRESS) - SOGLIANO AL RUBICONE (FORLI-CESENA) - Sembra quasi un gemellaggio ideale quello che scorre dai fiumi del Mississippi al Rubicone sotto il segno del blues e del rock. Il Sogliano Blues, giunto quest’anno alla sua ottava edizione che si tiene (20 Luglio 2019) in questa cittadina nella provincia di Forlì-Cesena, conferma essere uno dei più importanti festival blues italiani. E in questa edizione è attesa una delle stelle della chitarra come Eric Gales che già la sua nascita a Memphis la dice lunga,

Classe 1974, Gales è stato un vero e proprio enfant prodige: a soli 4 anni imbraccia la sua chitarra e i suoi fratelli gli insegnano a suonarla secondo lo stile di Albert King, Jimi Hendrix e BB King.

Con la curiosa tecnica della chitarra destrimane rovesciata, come se fosse mancino, Eric Gales si è affermato immediatamente per il suo stile personalissimo. A 16 arriva il suo primo album, si aggiudica il titolo di Best New Talent per Guitar Magazine e da lì la sua carriera non ha più una battuta di arresto, con 18 album e innumerevoli live.

Nel '94 si esibisce con Carlos Santana a Woodstock, nel 2008 fa parte del tour tributo Hendrix Experience condividendo il palco con leggende del calibro di Billy Cox e Mitch Mitchell.

Sul palco del festival saliranno: Marco Vignazia & Stax Band, Fog Eaters, The Drive, Bayou Moonshiners & The International Collective feat. Phil Gates e per concludere la star internazionale Eric Gales con la sua Band.