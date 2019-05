A Tel Aviv si accendono i riflettori sull'Eurovision Song Contest 2019 (14-18 Maggio)

(PRIMAPRESS) - TEL AVIV - L’Eurovision Song Contest 2019 è pronto ad accendere i riflettori sulle star della musica dal 14 al 18 maggio prossimo. La rassegna musicale, che si era già tenuta in Israele nel 1979 e nel 1999, è giunta alla sua 64esima edizione e si svolgerà interamente all’EXPO Tel Aviv.

All'Habima Theatre andrà in scena la cerimonia di apertura con uno speciale "orange carpet", sul quale sfileranno tutti i cantanti in gara prima di entrare nel teatro.