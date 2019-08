A Nettuno il festival Balcone in Musica si apre con la musica folk-rock di Enrico Capuano

(PRIMAPRESS) - NETTUNO (ROMA) - Sarà il folk-rocker Enrico Capuano, leader e fondatore della band Tammuriatarock ad aprire la sesta edizione del festival Balcone in Musica organizzato da Shara Eventi d’Arte e curato dalla flautista Augusta Pannunzi. Lo spettacolo raccoglierà fondi in favore dell’ospedale “Riuniti” di Anzio e Nettuno per l’acquisto di un macchinario fondamentale per ridurre le infezioni del 98% durante gli interventi chirurgici. - (PRIMAPRESS)