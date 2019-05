A Matera si celebrano i 50 anni dell'uomo sulla Luna con la performance multimediale degli Icebreaker

(PRIMAPRESS) - MATERA - Nella città materana della Cultura per il 2019, dove sorge uno dei centri spaziali più avanzati al mondo, si celebreranno i 50 anni dell’uomo sulla Luna con Apollo Soundtrack Matera2019, una performance multimediale con gli Icebreaker, musiche di Brian Eno, Roger Eno e Daniel Lanois e immagini esclusive riprese dallo spazio.

Musica a gravità zero, post moderna, con note elettroniche e d’ambiente, sarà al centro della performance multimediale Apollo Soundtrack, per celebrare a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna, con la missione Apollo 11. Tra i protagonisti di questa straordinaria missione, anche Rocco Petrone, figlio di migranti lucani. È stato lui, infatti, a supervisionare tutti i lanci della NASA e successivamente l'intero programma Apollo.

L’iniziativa nasce da un progetto della Fondazione Matera Basilicata 2019, sostenuta da Leonardo, azienda leader a livello mondiale nel settore dell’Alta Tecnologia, protagonista con le proprie tecnologie di alcune delle più importanti missioni spaziali degli ultimi anni e presente a Matera nel Centro Spaziale.

Con musiche composte da Brian Eno, Roger Eno e Daniel Lanois, eseguite dagli Icebreaker, band britannica di 12 musicisti, Apollo Soundtrack sarà per la prima volta eseguita fuori dal Regno Unito. La performance dedicata alla missione lunare, rappresentata nello scenario di Cava del Sole a Matera, con Roger Eno, B.J Cole e la violoncellista islandese, Gyda Valtysdottir, verrà presentata in una conferenza stampa il 27 maggio 2019, a Roma, alle ore 11.00, alla Casa del Jazz, in Viale di Porta Ardeatina, 55 dove interverranno Paolo Verri, direttore generale della Fondazione Matera Basilicata 2019, Raffaella Luglini, Chief Stakeholder Officer, Leonardo, James Poke, direttore di Icebreaker, il chitarrista BJ Cole e il compositore Roger Eno.

A Matera, il centro operativo sorto nel 1994, fa parte della rete nazionale e internazionale di Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%). Il sito è dedicato all’osservazione della Terra e, con l’adiacente Centro di Geodesia dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). - (PRIMAPRESS)