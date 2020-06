Zoizi dal 26 giugno il nuovo singolo “T’Amerei Uguale”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal 26 giugno sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “T’Amerei Uguale” (EVE), nuovo inedito del cantautore Jody Zojzi, in arte Zoizi.

Una canzone da ascoltare camminando a piedi nudi sulla spiaggia: “T’Amerei Uguale” è il titolo del nuovo singolo di Zoizi, ed è una canzone che si fa fotografia di momenti di libertà e di gioia condivisa con la persona amata, attimi semplici e bellissimi come il mare.



Così Zoizi racconta la genesi decisamente romantica del suo nuovo brano: «Durante un viaggio di ritorno da Milano verso Modena, ricordo che un tizio seduto vicino a me non ha smesso un secondo di urlare al telefono lamentandosi di non avere campo. Ho pensato "Metti giù, no?”. Io avrei fatto così. Pioveva forte e, non so perché, ho cominciato a scrivere una canzone che parlasse di mare. E poi durante il viaggio è uscito un sole pazzesco – continua Zoizi - Le cose semplici sono le più vere. Sono nostre. Sono quelle che raccontano di noi. Ecco, ho scritto "T' amerei uguale" pensando alla semplicità di un momento che sa di mare». - (PRIMAPRESS)