"Tormento dentro", il brano di Mauro Amato è tra i più cliccati delle piattaforme online

Mauro Amato

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Crescono i download e le visualizzazioni per "Tormento dentro", il brano che il musicista e cantautore napoletano Mauro Amato ha dedicato a suo padre. Il pezzo, caratterizzato dal suono morbido di un flicorno dal quale emergono le influenze musicali e le radici partenopee di Amato, conta anche su un godibile videoclip realizzato da Marco Cantone. Alla registrazione del brano hanno collaborato Carmine Napolitano alla batteria, Sergio Di Gennaro al basso, Carmine Liberati al piano e alle tastiere, Gianfranco Campagnoli al flicorno, Rosario Assentato all' editing.

Dalle prime note della musica di Mauro Amato è presente quella capacità compositiva con una vena malinconica propria di chi ha visione del mondo da eterno sognatore, di chi espone senza riserve la propria passione. La chitarra è per lui compagna fin da bambino e, pur avendola studiata da autodidatta, riesce a diventare un insegnante di questo strumento, con spirito di sacrificio e come solo chi ha talento riesce a fare. La sua carriera comincia da turnista nei concerti, con collaborazioni come chitarrista con cantanti neomelodici (tra cui Gianluca Capozzi, Tony Colombo ed Alessio) e diverse cover band, di cui l'ultima rimane quella di punta, per la capacità di riarrangiare brani anche di levatura rock in versione unplugged. E con il desiderio di esprimere la sua arte, decide, infine, di proseguire con le sue gambe, suonando nei contesti live della Napoli festivaliera, al Palapartenope e svariati locali della Campania, con il bagaglio di esperienze conquistate e l’amore che ha sempre avuto per i grandi chitarristi di fama mondiale del calibro di Paco De Lucia, Santana, John Petrucci, B.B.King e tanti altri.

"Sono un 'Musicante' napoletano - scrive di sé Mauro Amato - che con orgoglio e speranza duella da sempre con la vita. Chitarrista di professione, porto a casa pochi denari, ma molti sorrisi... Il colore della musica lo visualizzo quasi sempre dopo un temporale.... ed è in quel preciso istante, quando anima e cuore iniziano a confabulare, che racconto la storia dentro un po' di note". - (PRIMAPRESS)