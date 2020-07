“Sblockdaun”, lo show di Peppe Iodice venerdì 17 luglio approda all'Arena Flegrea

Peppe Iodice

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Dopo lo straordinario successo di pubblico dello spettacolo inaugurale e dopo la conferma che la sfida dell'organizzatore Pino Oliva ha ottenuto un entusiasmante risultato in termini di interesse e di coinvolgimento dei napoletani, all'Arena Flegrea, venerdì 17 luglio alle ore 21.00, continua la rassegna teatrale e musicale “Dove eravamo rimasti #ripartiamoinsieme” con Peppe Iodice e il suo nuovo spettacolo “Sblockdaun”. Un altro coinvolgente lavoro per confermare l'impegno dell'imprenditore dello spettacolo e patron del Teatro Troisi, Oliva, che con la società “Che spettacolo”, nell'attestarsi tra i primi a dare un preciso segnale di ripresa dopo lo stop Covid 19, punta tutto sull'unico spazio in città capace con il suoi 6.600 posti disponibili di assicurare nel rispetto delle restrizioni una capienza di oltre 2700 spettatori per evento. Ed è con queste premesse che con il patrocinio morale del Comune di Napoli ed un media partner come Radio Kiss Kiss Napoli, il nuovo appuntamento all'Arena Flegrea è fissato per venerdì prossimo con lo spettacolo scritto dallo stesso protagonista Iodice con Lello Marangio che vedrà sul palco di una delle più grandi Arene moderne in Europa, anche Francesco Mastandrea nel ruolo del Gran Cerimoniere, Regista e Virologo e Daniel Decibel Bellini artefice della colonna sonora antivirus. “Sblockdaun”, è lo show della liberazione, è la festa dopo la tempesta. È l’appuntamento imperdibile per tutti quelli che hanno condiviso la quarantena con Peppe Iodice. Due ore per esorcizzare 3 mesi che non dimenticheremo mai più. “Ce lo siamo detti tante volte- ribadisce Iodice- quando finisce ‘sta tarantella ci dobbiamo vedere, abbracciare, ridere e ballare. Abbiamo condiviso tanto in questi 100 giorni che non dimenticheremo mai più...ma adesso dobbiamo esorcizzare tutto. Ho la data precisa e il luogo in cui tutto questo può succedere. N’copp o bene ‘e Burioni c’avimma divertiiiiiii. Mi raccomando io grideró Suavamente...e voi Besame”. Per info e contatti 081629908. Con degli abbonamenti a prezzi speciali e con i biglietti singoli dai 15 ai 35 euro, dopo Peppe Iodice, la rassegna continuerà con Sal Da Vinci, Maurizio Battista, Biagio Izzo, Andrea Sannino e Simone Schettino. - (PRIMAPRESS)