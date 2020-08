Presenze record e 27 nazioni rappresentate alla XV° edizione del Concorso internazionale di Musica Sacra a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Chiesa di Santa Maria dei Miracoli a Piazza del Popolo a Roma, sarà il palcoscenico per le semifinali della XV edizione del Concorso Internazionale di “Musica Sacra 2020” che si terrà il 2 e 3 settembre prossimo. Un’edizione caratterizzata da una presenza record di circa 80 artisti in rappresentanza di 27 nazioni che accederanno, dopo una selezione, alla serata finale e concerto di gala di venerdì 4 settembre presso la Basilica SS.Apostoli alla presenza dei giurati e del Comitato d’Onore formato da Ambasciatori presso la Santa Sede e presso la Repubblica Italiana, sarà presentata dall’attore Vincenzo Bocciarelli. L’evento sarà trasmesso in streaming da Maria TV e sul sito www.concorsomusicasacra.com ed in mondovisione da TelePace e Radio Vaticana per la Finale-Concerto di Gala in cui si proclameranno i vincitori 2020. "In questo momento estremamente difficile per tutto il settore musicale, la conferma dello svolgimento del Concorso Internazionale Musica Sacra è un segnale di ripartenza ed una concreta opportunità professionale per tutti coloro che parteciperanno” dice il Direttore Artistico Daniela de Marco. - (PRIMAPRESS)