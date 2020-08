Pozzuoli, le stelle della lirica al Gruccione

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Saranno il soprano Olga De Maio e il tenore Luca Lupoli, che con l'Associazione Culturale “Noi per Napoli” tanto successo stanno riscuotendo sull'emittente televisiva Campania Felix, con il format “Noipernapolishow”, i protagonisti della serata “Le stelle della lirica”, dedicata al bel canto e all’enogastronomia, in programma il prossimo 7 agosto 2020 alle ore 21.00 tra le vigne della Tenuta Vitivinicola Montespina “Il Gruccione” in Via San Gennaro Agnano, 63 a Pozzuoli. Ed è così che dopo aver ospitato nel loro programma tv personaggi come Maurizio De Giovanni, Mario Maglione, Massimiliano Cerrito, presidente dell'Associazione Festival Barocco napoletano, e Luciano Schifone fondatore del Centro Studi La Contea, i due noti e apprezzati cantanti lirici proporranno il loro concerto con il Patrocinio del Comune di Pozzuoli e con la finalità di promuovere la diffusione dell’opera lirica e del bel canto sul territorio campano al fine di renderlo accessibile anche a chi non frequenta i teatri. Un progetto nato dalla collaborazione tra le risorse imprenditoriali della Regione e del territorio flegreo che incoraggiano e sostengono la Cultura e la musica, per un forte rilancio per il difficile periodo che si sta attraversando e per divulgare un messaggio di legalità contro il sistema della camorra. Con queste premesse, il soprano Olga De Maio, il tenore Luca Lupoli, (entrambi artisti del Teatro San Carlo) con l’altro tenore Lucio Lupoli, accompagnati dalla pianista Natalia Apolenskaja e con la presentazione di Chiara Vitale, venerdì 7 agosto, daranno vita ad un indimenticabile, imperdibile e magico concerto. Cornice suggestiva sarà la Tenuta Montespina Gruccione, tra i vulcani degli ameni Campi Flegrei e sospesi su di un angolo del golfo baciato dagli Dei. Per il pubblico, grazie ai tre straordinari e applauditi interpreti internazionali, un repertorio diviso tra le arie e le più belle canzoni di tutti i tempi. Il tutto, preceduto dalla degustazione di specialità tipiche territoriali abbinate con i vini Falanghina e Piedirosso dop dei Campi Flegrei, dell’Azienda Vitivinicola Iovino. Con i buoni auspici dei padroni di casa Antonio e Teresa Iovino, a prendere corpo tra i meravigliosi tralci di viti, tra le albicocche e le ciliege e nella quiete di una terra fantastica, sarà uno spettacolo ricco di emozioni da non perdere. A completare la serata vi sarà anche un momento dedicato alla moda che vedrà la partecipazione della stilista Tiziana Grimaldi, moda fashion con una performance ispirata dalle sue ultime creazioni. Concerto e degustazione, con posto unico, differenziato e distanziamento anti Covid 19, al costo di 20 euro. Info e prenotazioni obbligatorie: 081 5206719- 340 5258835 Azienda Agrituristica Il Gruccione di Antonio Iovino 339 4545044 . Associazione Culturale Noi per Napoli 3515332617- Whatsapp Associazione Culturale Noi per Napoli. - (PRIMAPRESS)