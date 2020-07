PHONIX: in radio da domani il nuovo brano “Miracle”, in anteprima il video

(PRIMAPRESS) - MILANO - Da domani 10 luglio sarà disponibile in rotazione radiofonica “Miracle”, ultimo singolo di Enzo Foniciello, in arte PHONIX, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Soggetto e complemento oggetto di questo brano è lei: la Musica, il vero Miracolo, l’unica scommessa in cui vale la pena credere. Nel suo ultimo inedito, “Miracle, l’autore e songwriter PHONIX celebra la musica e lo fa attraverso una commistione di sonorità, un trionfo di elettronica e groove masterizzato da Franco Cleopatra, sound engineer che ha conquistato stima e fiducia di artisti del calibro di Bob Sinclair. «"Miracle” è una canzone nata un po' di tempo fa – racconta l’autore a proposito del suo ultimo brano - La scelta di condividerla adesso dipende forse dal fatto di aver vissuto, e di vivere ancora, un momento in cui sembra di aver perduto, o almeno cambiato, orientamenti e prospettive. E dunque voglio scommettere nel Miracolo che la musica è sempre stata capace di determinare, nella sua capacità di suggerire bellezza. E confido nel miracolo la nostra società gli riconosca ruolo e valore. Ma non ho intenzione di dare messaggi. La musica è l'unico linguaggio in cui so esprimermi e dunque succede tutto senza un intento o una ragione precisa: il vero miracolo sarebbe se diventasse il tormentone dell'estate!». Il videoclip di “Miracle”, diretto da Giorgio Siravo, include una sequenza di immagini dal fine metaforico che puntano a rappresentare un viaggio privo di direzione, tra macerie detriti e polvere. Ostacoli imprevisti, il miracolo della musica e la sua capacità di essere ponte e rinascita, la certezza che il sole non smetterà di sorgere e che la musica continuerà a farsi sentire. Nel video del tuo ultimo singolo “Miracle” vediamo una sequenza di immagini metaforica che rappresenta un viaggio tra macerie, detriti…vuoi parlarcene, cosa rappresenta? «L’idea del video è del regista Giorgio Siravo, nonostante avessimo iniziato a lavorarci prima del dramma che tutti conosciamo, mi è sembrato in qualche modo significativo la scelta di rappresentare l’artista solo. E solo apparentemente questa solitudine significa assenza di direzione. In realtà la traiettoria rigorosa dell’auto a me ha suggerito la capacità che la musica offre di essere sempre musa e orientamento, ma l’espressione artistica è bella per questo motivo, ognuno troverà il proprio significato in cio’ che vede e ascolta.».

In questo singolo celebri “La musica”: quale significato ha per te? in questo periodo di quarantena ha rappresentato un’ancora, un sostegno, un appiglio? «La musica è sempre stata un rifugio, e non credo lo sia solo per i musicisti. Penso che le canzoni siano ‘essenziali’ all’emozione di chiunque, dunque in questo periodo mi è sembrato sicuramente discordante che proprio gli artisti siano stati e sono la categoria in maggiore sofferenza. Ma ci sono comunità molto significative, penso ad esempio agli Intermittenti spettacolari, che stanno lavorando affinche’ si riconosca valore culturale, sociale ed economico del nostro lavoro.».

Nella tua musica fondi pop, rock, soul, funk…quali sono le tue origini e le tue influenze? «La black music è sicuramente quella che piu’ ha condizionato la mia formazione. E ascolto molta musica, in questi giorni al primo posto della mia playlist c’è Anderson Paak.».

Progetti futuri? «Diciamo che non sono proprio una persona che pensa al futuro, mi concentro decisamente sul qui ed ora. E qui ed ora sto lavorando al mio prossimo singolo, spero di essere ancora in tempo perché diventi un tormentone estivo ;)!». - (PRIMAPRESS)