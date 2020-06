Ognibene: Il nuovo singolo “L’Amore Coi Robot” in radio da venerdì 19, in anteprima il video

(PRIMAPRESS) - MILANO - Dal 19 giugno sarà disponibile in rotazione radiofonica “L’Amore Coi Robot”, brano estratto dal nuovo album di Ognibene, dal titolo “Il Varietà Sulla Natura Umana - Vol.1” (LaPOP) e disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 12 giugno. Qui e in anteprima il video.

“Certo che sì, che tra trent’anni faremo l’amore coi robot”: così canta la voce di Davide Ognibene nel brano “L’Amore Coi Robot”, canzone che, avvalendosi di una componente testuale decisamente satirica, descrive una realtà sociale non troppo difficile da immaginare. Un universo distopico in cui i rapporti umani non vengono più scanditi dal contatto fisico e dall’empatia, ma da una tecnologia sempre più potente e, tuttavia, pericolosa. Il videoclip ufficiale de “L’amore coi robot”, diretto da Francesco Boni, è stato interamente girato in uno studio di registrazione durante il recente periodo di quarantena. Protagonisti del video sono l’autore stesso e un piccolo robot: due realtà a confronto, come a contendersi il futuro. "Il varietà sulla natura umana - Vol.1", da cui è estratto il brano “L’amore coi robot”, è il lato A del progetto d'esordio di Onibene, un album scritto da Davide Ognibene in collaborazione con l'autore pontino Simone Pozzati. Racconta l’autore a proposito del nuovo progetto discografico: «"Il varietà sulla natura umana" non è altro che un contenitore di racconti. Ci sono personaggi nei quali vediamo riflesso il nostro volto ed anime che ci somigliano. Ogni brano si focalizza su un'emozione e sulle sfumature del nostro essere».

“L’Amore Coi Robot” è il tuo nuovo singolo in cui parli della tecnologia che ormai sta sovrastando i rapporti umani. Ce ne vuoi parlare meglio? «Diciamo che il "la" alla stesura del testo lo ha dato Simone Pozzati, il mio coautore, credo in risposta alla domanda esistenziale "Dove andremo a finire!?" Metteteci poi che io sono un fanatico di tutto quello che è fantascienza evolutiva ed il risultato è questo brano. Siamo poi rimasti molto colpiti del fatto che già in tanti avessero affrontato l'argomento in articoli , servizi tv ed addirittura saggi. Il punto di vista raccontato non si focalizza solo sulla conseguenza , ovvero rifugiarsi tra le fredde braccia dei robot, bensì sulle cause per le quali ciò avviene. Abbiamo cercato di riassumere i peggiori usi dei nostri tempi, come ad esempio l'essere troppo presi da se stessi e la ricerca di falsi miti, che sono, a mio parere, il motivo scatenante dei deterioramenti sociali.».



Il brano è estratto da “Il varietà sulla natura umana – Vol. 1”, il tuo nuovo album. Perché l’hai definito il lato A del tuo progetto d’esordio? «Perché è di fatto solo la prima parte e nel 2021 ne seguirà una seconda. Ho pensato che in questo preciso momento storico , con la musica liquida, i contenuti sono diventati una sorta di usa e getta. La mia scelta è stata invece di provare a riproporre i formati dei supporti fisici in voga diversi anni fa per fare in modo che i miei ascoltatori potessero assimilare con calma le canzoni, conoscere i personaggi e le storie in esse contenute.».

Il videoclip qui in anteprima, diretto da Francesco Boni, è stato girato durante la quarantena. Che difficoltà avete riscontrato? «Ammetto che questa non era l'idea originale. Dovevamo fare una cosa artisticamente gigante con diversi attori , un ring in una sorta di chiesa e tantissimi effetti ma... è arrivato il maledetto virus una settimana prima di iniziare. Quindi abbiamo fatto con quello che avevamo. Il mio studio di registrazione , luci ed un robottino giocattolo che avevo da bambino, indimenticabile per chi come me è cresciuto nei 90's, trovato qualche giorno prima per caso nei meandri della mia mansarda. Abbiamo puntato alla semplicità anche perché non avremmo potuto fare altrimenti.».

Progetti per l’estate? «Per ora ho in progetto solo che diventerò papà! Per questo motivo , unitamente al fatto che è difficile programmare eventi per l'estate, credo resterò a godermi la promozione di questo singolo e magari , pargolo permettendo, mi farò qualche giorno di mare!». - (PRIMAPRESS)