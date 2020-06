“Ogni Bene”, il nuovo singolo di Valentina Parisse feat. Space One, da domani in radio

(PRIMAPRESS) -MILANO - Finita la quarantena, molte coppie si sono ritrovate e molte hanno deciso di separarsi.Ecco, Valentina Parisse racconta (anche con ironia) una storia d’amore prima dell’addio: “Ogni Bene” (Polydor/Universal Music Italia) il titolo del nuovo singolo della Parisse, brano in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme streaming dal 5 giugno.“Ogni Bene” è una vera iniezione di pop al femminile che sorprende per il featuring con Space One, rapper che dà al progetto di Valentina un sound insolito, nuovo, fresco; il giusto mix di vena autoriale della raffinata cantante viene così impreziosito con arrangiamenti interessanti e moderni.Riflessivo, sarcastico, amaro: “Ogni bene” è l’antidoto perfetto per chiunque voglia rompere i legami con qualcuno del proprio passato. È il racconto delle sensazioni contradditorie degli uomini, in balìa dell’imprevedibilità degli eventi.“Ci sono molti modi di guardare alla realtà, di reagire di fronte ad alcune situazioni, ed ho sempre pensato che l’ironia sia uno dei più efficaci – spiega Valentina Parisse - Ed è questo quello che ho messo in “Ogni Bene”, una canzone che prova a parlare alle tantissime persone che come me vogliono trovare la forza di guardare positivamente al futuro, soprattutto in questo momento che stiamo vivendo.”“Ogni Bene” sorprende per il featuring con Space One, rapper che dà al progetto di Valentina un sound insolito, nuovo, fresco!“Mi è stato mandato da Valentina il brano, ma inizialmente solo per un parere – racconta Space One - successivamente mi ha proposto l’idea di poter partecipare con una piccola strofa per dare un qualcosa in più al pezzo che già era eccezionale di suo, ho accettato di buon grado, mi sono messo subito all’opera con la scrittura e ho mandato il testo in meno di una settimana. Et voilà brano bomba di Valentina Parisse feat. Space One!”Un team d’eccezione per un progetto ambizioso è la garanzia della qualità della nuova proposta artistica della Parisse. Infatti “Ogni bene” – missato da Chris Lord-Alge (vincitore di 5 Grammy) e masterizzato da Antonio Baglio (vincitore di 2 Grammy e 12 Latin Grammy) - è stato scritto da Valentina insieme agli autori Alfredo Rapetti Mogol “Cheope” e Davide Napoleone, prodotto da Francesco “Katoo” Catitti, il music guru che sa conquistare le vette delle classifiche.“Ogni Bene” è anche un videoclip che sarà disponibile sul canale Youtube “ValentinaParisseVEVO” domani, venerdì 5 giugno, alle ore 14:00.- (PRIMAPRESS)