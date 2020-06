Massaroni Pianoforti in rotazione Radiofonica da domani 5 giugno Caffex estratto da Rolling Pop

(PRIMAPRESS) - ROMA - Massaroni Pianoforti in rotazione radiofonica da domani 5 giugno il nuovo brano estratto “Caffex” estratto da Rolling Pop uscito per Cramps Records. L’album, che vanta la produzione di Andrea Massaroni e Davide “Boosta” Dileo, racconta l'adolescenza con tutte le sue ombre e i suoi slanci, come se fosse lei stessa la protagonista di una storia d'amore. I rapporti sentimentali sono il cuore pulsante di Rolling Pop, e nelle 11 canzoni Massaroni Pianoforti esplora amori in corso di svolgimento, ma anche relazioni finite. Proprio come in “Caffex”, in cui il più classico dei caffè diventa il fulcro di una serie di rapporti ambigui, a cominciare dal caffè “che non si nega all’ex”. Le canzoni di Massaroni Pianoforti sono spaccati sociologici, che sondano i vizi e le virtù del genere umano. E “Caffex” ne è un esempio. ‘Dopo la quarantena che ci ha chiuso in casa per mesi – racconta Massaroni - finalmente, con l’avvicinarsi dell’estate, è possibile uscire, e ritornare a vedere gli affetti e gli amici. Abbiamo più che mai bisogno di stare insieme; poi, sono convinto, che l’invito a bere un caffè non sia quasi mai solo un invito a bere un caffè’. “Caffex” esce accompagnato da un videoclip, scritto e diretto dalla regista Claudia Palermiti. - (PRIMAPRESS)