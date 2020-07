Marianna Cataldi in anteprima il video del nuovo singolo “Summer Breeze” ft. Nathan Jay

(PRIMAPRESS) - MILANO - Marianna Cataldi in anteprima il video del nuovo singolo “Summer BreezeE” ft. Nathan Jay, il singolo sarà disponibile in rotazione radiofonica da venerdì 3 luglio. Una canzone per celebrare l’estate, la stagione più calda dell’anno, l’ideale per ballare in spiaggia al tramonto, ma anche per innamorarsi al chiaro di luna davanti ad un falò: “Summer Breeze” è una pop ballad dalle sonorità latine in cui, grazie all’accostamento di due vocalità soul, l’autrice racconta la trama di una storia d’amore nata così, tra le onde del mare e il calore del sole sulla pelle. Spiega Marianna Cataldi a proposito del suo nuovo brano: «Ho scelto questo brano come singolo estivo perché mentre lo componevo, durante il lockdown, mi ha aiutato a ritrovarmi catapultata nell’estate che tutti sogniamo, e ne ho compreso l’assoluto potere terapeutico, perché sereno e brioso allo stesso tempo, aiuta a svuotare la mente da ansie e paure, un flashback per chi torna indietro con la memoria, e il presente per chi lo sceglierà come colonna sonora di questa estate. Mette a fuoco la mia parte più internazionale, sia vocalmente che dal punto di vista della composizione, e proprio questo aspetto rappresenta in pieno quello che sarà il mio album in uscita a dicembre, e che conterrà brani sia in inglese che in italiano, in veste di cantautrice». Il videoclip di “Summer breeze” include una sequenza di immagini incentrata su tante, diverse coppie di innamorati: protagonisti indiscussi dell’intero video sono l’amore e l’estate che fa da cornice e da culla di questo sentimento.

Venerdì 3 luglio uscirà il tuo nuovo singolo “Summer Breeze”, un brano per celebrare l’estate, il periodo dell'anno più allegro e più vivo. Ce ne vuoi parlare brevemente? «La musica è stata la mia terapia durante questi mesi di chiusura forzata a casa, ho scritto tutti i brani del mio prossimo album, e mi è venuta in testa l’idea di come avrei voluto vivere quest’estate, l’ho immaginata spensierata, romantica e briosa. Così è nata questa melodia su una base pop-latina che l’arrangiatore mi aveva mandato.». Il singolo contiene una collaborazione con Nathan Jay. Ci racconti com’è nata? «Ho immaginato una voce che avesse le mie stesse influenze soul e ho proposto a Nathan di cantare il brano con me qualora gli fosse piaciuto. Dopo 10 minuti avevo già la sua risposta affermativa e il giorno dopo ho ricevuto la traccia vocale dal Canada. Brividi al primo ascolto, ho pensato che fosse un connubio perfetto con il mio timbro e la mia vocalità e che lui avesse dato ancor di più una ventata internazionale alla mia canzone.». Il videoclip qui in anteprima pone l’accento proprio sull’estate e sugli amori che spesso nascono in questo periodo. Sei soddisfatta del risultato? «Moltissimo, perché rappresenta proprio ciò che ci si aspetta dall’estate, la gioia di viverla con la persona amata, è proprio l’estate di tutti, con coppie etero e non, teens o più mature.». Come hai vissuto il recente lockdown? «Ho cercato di trasformare l’ansia in creatività, buttandomi a capofitto nella composizione, cercando di avere poi un domani la consapevolezza di aver comunque tratto beneficio dell’essere stata obbligata in casa.». Progetti futuri? «L’album che uscirà a settembre è il frutto di questo mio lavoro di scrittura, e quindi i prossimi mesi saranno concentrati sul lavorare con il team per arrangiare ed orchestrare i brani, quindi cucire il vestito con la stoffa che ho tessuto. Sarà molto più personale dei precedenti lavori, proprio perché mio completamente vedendomi in veste di autrice di musica e testo, e non solo più come interprete. Naturalmente anche il brano per Sanremo è nel cassetto e lo prepareremo per proporlo. Quello sì che è un sogno a cui bisogna togliere un po’ di ragnatele, e quest’anno ci riproverò.». - (PRIMAPRESS)