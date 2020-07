Maestro Pellegrini online su tutte le piattaforme digitali il nuovo EP “Fragile, Vol. 1”

(PRIMAPRESS) -MILANO - Anticipato nei mesi scorsi dai brani “Cent'anni” e “Boxe”, è online su tutte le piattaforme digitali “Fragile, Vol. 1”, nuovo EP di Maestro Pellegrini incluso in un progetto discografico full lenght dal titolo “Fragile”, in uscita prossimamente. Il nuovo EP – così come l’album di cui farà parte – è un lavoro profondamente intimo ed autobiografico in cui l’artista esplora e mostra una dimensione personale, come essere umano e come musicista, frammentandola in piccoli, fragili pezzi di vita che diventano canzoni.Racconta Maestro Pellegrini a proposito del nuovo progetto discografico: «L’idea alla base di questo disco è quella di mettermi a nudo raccontando la mia vita attraverso i testi delle canzoni, credo che cantare debba essere una necessità e per me lo è diventata dopo un periodo particolare della mia vita in cui la musica non bastava più. Ho sempre scritto parole e un paio d’anni fa ho deciso di cominciare a fare sul serio, credo che raccontare se stessi agli altri sia un mezzo potente di autoanalisi e riflessione che a me è servito per crescere e capirmi meglio, ne ho avuto bisogno, ne ho avuto l’opportunità». Di seguito la tracklist di “Fragile, vol. 1”: “Siamo noi”, “Semplice” feat. Lodo Guenzi, “Boxe”, “Cent’anni” feat. Appino & Giorgio Canali. - (PRIMAPRESS)