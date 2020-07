Le stelle della musica internazionale sotto le stelle di Villa Rufolo per il 68° Ravello Festival

(PRIMAPRESS) - RAVELLO (SALERNO) - Un Festival che reagisce con la forza e la potenza della musica al lungo periodo di confinamento sociale. La 68ma edizione del Ravello Festival, organizzato dalla Fondazione Ravello con la direzione artistica di Alessio Vlad e in programma dal 25 luglio al 13 settembre, apre con un omaggio al maestro scomparso Ennio Morricone con il figlio Andrea sul podio a dirigere l’orchestra. A calcare per la prima volta lo spettacolare palcoscenico sotto le stelle di Ravello sarà il maestro Riccardo Muti ed una “prima” anche per Daniele Gatti che debutterà come direttore dell’Orchestra Mozart (produzione Ravello Festival, 5 settembre); battesimo a Villa Rufolo anche per una delle più grandi stelle del firmamento musicale, Cecilia Bartoli in un concerto diretto da Gianluca Capuano con Les Musiciens du Prince (18 agosto), prodotto in collaborazione con i festival di Lucerna e di Salisburgo; ritorna, affermata e in ascesa, la pianista Beatrice Rana (venne a Ravello, giovanissima nel 2013); grandi ritorni internazionali sono quelli di Valery Gergiev con la sua Orchestra del Mariinsky (29 luglio), e di Iván Fischer e la sua Budapest Festival Orchestra (21 agosto) accompagnati dalla voce di Anna Prohaska, di Martha Argerich (23 agosto), e di quello che forse è da considerarsi il più importante pianista jazz di oggi, Brad Mehldau (13 settembre). La Campania è presente ai massimi livelli, a cominciare dal consueto appuntamento con l’orchestra del Teatro di San Carlo che si esibirà in due concerti (il primo con il suo direttore musicale Juraj Valčuha e Beatrice Rana l’8 agosto, il secondo con Marco Armiliato l’11 settembre); poi La Cappella Neapolitana che, diretta da Antonio Florio con Véronique Gens, Maria Grazia Schiavo, Mauro Borgioni e Raffaele Pe nei ruoli principali, proporrà una delle più amate opere del repertorio di tutti i tempi come il Dido and Aeneas di Purcell (1 agosto); l’Orchestra Filarmonica Salernitana Giuseppe Verdi che si esibirà nell’ormai tradizionale Concerto all’Alba, quest’anno dedicato alla musica spagnola e diretto da Jordi Bernàcer con il pianista Javier Perianes. Wagner, “ospite di diritto” nel cartellone di Ravello: “Avrà la sua presenza al concerto di musica da camera di Asher Fisch e Stefanie Irányi dedicato a Wagner e Liszt e la duplice esecuzione dell’Idillio di Sigfrido nei concerti di Daniele Gatti e Iván Fischer” anticipa il maestro Vlad. Il Ravello Festival si svolgerà come di consueto sul palco del Belvedere di Villa Rufolo a strapiombo sul mare, uno dei più belli al mondo ma anche dei più complicati da allestire. La corsa contro il tempo non ha frenato l’impegno a non far mancare, pur con una tribuna ridotta per il rispetto delle norme sul distanziamento fisico, una delle combinazioni più suggestive dell’estate italiana, la musica con il miracolo dell’acustica all’aperto sulle insenature della Costiera amalfitana. A completare il cartellone Filippo Gorini (22 agosto), lo Stabat Mater di Nicola Bonifacio Logroscino interpretato dai Talenti Vulcanici (in Duomo il 4 settembre); un originale tributo a Charlie Parker nel centenario della nascita - produzione del Ravello Festival - con l’Orchestra Filarmonica Salernitana Giuseppe Verdi diretta da John Axelrod e con un quintetto jazz di prim’ordine composto da Stefano Di Battista, Flavio Boltro, Julian Oliver Mazzariello, Dario Deidda e Roberto Gatto (29 agosto). Oltre che a Villa Rufolo e all’Auditorium Oscar Niemeyer, la musica, soprattutto quella jazz, arriverà anche in Piazza Duomo e nei Giardini del Monsignore con il Deidda Quartet (5 agosto), Daniele Scannapieco Quartet (19 agosto), Enrico Pierannunzi e Rosario Giuliani (26 agosto), il piano di Geoff Westley (6 settembre) e Armanda Desidery Quartet (9 settembre). Il Ravello Festival “ancora una volta, sarà il luogo dove musicisti e artisti provenienti da tutto il mondo per quasi due mesi si riuniranno e, nel nome di quella simbolica unione tra il mondo del nord e quello del sud che la visita di Wagner ha rappresentato, celebreranno il rito che accompagna ogni esibizione che ha protagonista la musica” conclude Alessio Vlad. Il programma del Ravello Festival è sostenuto dalla Regione Campania e dal Mibac. - (PRIMAPRESS)