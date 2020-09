L'arrangiamento dei Deschema del brano "Si viaggiare" di Battisti diventa un inno alla ripartenza

(PRIMAPRESS) - SIENA - Lucio Battisti, la voglia di viaggiare che fa ancora i conti con la pandemia e il superamento delle distanze sociali ha spinto la band senese Deschema ad arrangiare in chiave personale uno dei brani iconici del cantautore. Hanno chiamato a raccolta amici sparsi in ogni parte del mondo e li hanno riuniti in una sorta di lungo viaggio virtuale: nasce da questa idea il videoclip di “Si, Viaggiare”, successo intramontabile di Battisti.

Gianluca Polvere (Voce, Synth), Nicola Facco (Chitarra), Giulio Cappelli (Chitarra), Emilio Goracci (Basso) e Massimiliano Manetti (Batteria) scelgono un brano di uno degli artisti fondamentali nel loro percorso professionale, per augurare a ciascuno di noi di poter “ripartire” con il sorriso.

“Viaggiare negli ultimi mesi è mancato a tutti – commentano i componenti della band -Prendere l'auto e partire, salire su un bus, un treno, un aereo o camminare per strada era qualcosa che davamo per scontato ma, improvvisamente, tutto si è fermato. Dopo i difficili giorni di una quarantena che ha paralizzato il mondo, ci è sembrato opportuno rileggere il brano di Battisti per celebrare il poter viaggiare nuovamente. L’arrangiamento in chiave Deschema, regala alla canzone un tono di leggerezza che per noi era necessario dopo il lockdown e abbiamo chiesto ad alcuni dei nostri amici di regalarci il loro sorriso per affrontare con nuova speranza il prossimo futuro”.

E la leggerezza, la speranza e la voglia di tornare a stare insieme, sono la chiave di ispirazione del videoclip appena pubblicato che nasce grazie alla disponibilità e al coinvolgimento di tante persone che in Italia e nel resto del mondo seguono la band.

I Deschema ci offrono così il racconto di un viaggio fatto di musica, emozioni, amicizia che vuole rendere omaggio al genio senza tempo di Lucio Battisti e che vuole augurare che, quanto prima, si possa finalmente ritornare a una socialità libera da paure. - (PRIMAPRESS)