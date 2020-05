"Indietro": ecco il nuovo singolo del rapper milanese Peligro

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il conto alla rovescia è terminato! Da oggi, martedì 12 maggio, è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “DIETRO” (distribuito da Artist First), il nuovo singolo del rapper milanese PELIGRO, estratto dal nuovo EP di inediti “RESPIRO” in uscita il 19 maggio. “DIETRO” è un brano pop rap che abbraccia la filosofia del “never look back” (mai guardarsi indietro), per imparare ad approcciarsi meglio alla vita che oggi stiamo vivendo. «Una rumba travestita da reggaeton fa da sottofondo ad una riflessione sull’importanza di lasciarsi alle spalle ciò che ci ha fatto soffrire – racconta Peligro – Per impedire al passato di tormentare il presente e pregiudicare il futuro, occorre imparare dagli errori e non buttare il proprio tempo per i rimpianti». Il nuovo EP “RESPIRO” (distribuito da Artist First) è stato prodotto da Hernan Brando e uscirà sulle piattaforme streaming e in digital download martedì 19 maggio. Contiene,oltre al nuovo brano “Dietro”, anche i singoli “Gemelli” e “Quanto Ti Costa”. Peligro, all’anagrafe Andrea Mietta, è un rapper milanese classe ’92. Appassionato di musica fin da piccolo, comincia a dedicarvisi all’età di 14 anni. Nel 2011 scrive il suo primo album, “Scontento”, il cui coordinamento artistico è affidato al produttore argentino Hernan Brando (Hotel Buena Vida). Nel 2012 pubblica “Ep-Centro”, realizzato in collaborazione con i rapper della scena milanese Rike e Seppiah, scritto e registrato in una notte. Nel 2013 esce il secondo album, “Musica dannata” (prodotto da Hernan Brando). Nel 2015 Peligro pubblica in tre parti il mixtape “Training Camp” e l’anno seguente esce il suo terzo disco ufficiale“Tutto cambia”, distribuito da Artist First e presentato sui più importanti palchi d’Italia come quello del Deejay On Stage a Riccione, del MEI di Faenza e del Tour Music Fest di Roma. A fine 2016 esce l’EP “Assoluto” (Artist First), nuovamente prodotto da Hernan Brando. Dopo varie esperienze come la partecipazione all’Emergenza Festival, alla FluoRun di Milano, alPremio Lunezia (sezione Nuove Proposte) a Roma e Marina di Carrara, al Deejay On Stage a Riccione e varie esibizioni su palchi storici come quello della Locanda Blues di Roma e del Bundalinda di Brugherio, nel 2018 esce l’album “Mietta sono io” (prodotto da Marco Zangirolami), che viene presentato al MEI – Meeting Etichette Indipendenti, al Festival Show 2018 e al Deejay On Stage a Riccione. A giugno 2019 Peligro pubblica il singolo “Gemelli”, prodotto da Hernan Brando, e partecipa alle edizioni 2019 di Festival Show e MEI, mentre nel dicembre dello stesso anno esce il brano “Quanto ti costa”. - (PRIMAPRESS)