In radio da venerdì 3 Luglio il nuovo singolo di Mille “La Vita Le Cose”

Dal 3 luglio sarà in rotazione radiofonica "La Vita Le Cose", il nuovo singolo di Elisa Pucci, in arte Mille, disponibile su tutte le piattaforme digitali da oggi. Se con il suo singolo d'esordio, "Animali", ha disegnato e descritto le sfaccettature tipiche di ogni essere umano, in questo nuovo inedito, dal titolo "La Vita Le Cose", Mille vuole raccontarsi un po' più da vicino: soggetto e complemento oggetto del nuovo brano è, infatti, un rapporto caro all'autrice, cantato e raccontato attraverso diversi, preziosi scorci di quotidianità. In questo brano Mille omaggia tutte quelle piccole cose, gesti, abitudini che scandiscono le giornate e uniscono le persone. Spiega Mille a proposito del nuovo brano: «"Come stai?": quante volte abbiamo fatto questa domanda? Quante volte l'ho posta a me stessa? La vita è fatta di piccole cose, sono i gesti quotidiani ad arricchirla. A volte mi appello al cielo ed ogni giorno mi alleno per dare sapore a tutto ciò che vale la pena assaggiare».