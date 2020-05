Il jazz di Enrico Pierannunzi in streaming per un ciclo di quattro concerti ispirate alle musiche di Scarlatti e dei film di Fellini

(PRIMAPRESS) - ROMA - La musica che non si ferma neanche con le limitazioni di un’emergenza sanitaria ma che riesce, se mai fosse possibile, a rendere ancora più intimo e coinvolgente il suo ascolto. Se poi l’appuntamento è a casa di uno uno degli interpreti più apprezzati del jazz internazionale, la magia dell’ascolto diventa sorprendentemente intensa. Questa sera 20 maggio alle ore 18,30, il pianista Enrico Pierannunzi apre un ciclo di quattro concerti in streaming dedicati alle musiche settecentesche del compositore Alessandro Scarlatti rilette in versione jazz. Il 27 maggio, invece la serata è dedicata a Fellini in occasione del centenario della sua nascita.

I concerti del 3 ed il 10 giugno vedranno in scaletta composizioni dello stesso pianista, "My Songs" e "New Songs".

Se i successi di Pierannunzi si contano con i numerosi riconoscimenti, come il "Django d'Or" francese (1997) come miglior musicista europeo, l'Echo Award 2014 in Germania come "Best International Piano Player" e il premio "Una vita per il jazz" assegnatogli nello stesso anno dalla rivista Musica Jazz, gli ascolti dei suoi brani sulla piattaforma Spotify del solo ultimo mese superano le 400.000 unità, e i suoi 5 brani più ascoltati di sempre hanno totalizzato 15 milioni di passaggi.

La visione in streaming è a pagamento (3,99 euro a concerto) sulle piattaforme internazionalmusic.it sul sito enricopierannunzi.com.

“L'obiettivo di creare eventi a pagamento è sottolineare che la musica ha un proprio valore culturale, sociale ed economico - spiega il pianista - ma ciò che trovo interessante è poter pensare alla dimensione di un pubblico sovranazionale, riunito sul web da Francia, Germania, Giappone”. - (PRIMAPRESS)