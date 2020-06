I Camillas omaggiano Zagor Camillas con l'uscita di due brani in digitale “La Scuola Tedesca” E “Libia”

(PRIMAPRESS) - MILANO - Dal 5 giugno sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali una doppia pubblicazione: “La Scuola Tedesca / Libia” (Blackcandy Produzioni). Due brani che I Camillas pubblicano come lato A e lato B di un ipotetico 45 giri digitale per omaggiare Mirko Bertuccioli, fondatore della band scomparso recentemente, il giorno del suo 47° compleanno. “La scuola tedesca” (primo brano de I Camillas contenente cori femminili ed il prestigiosissimo featuring di Flavio Giurato) e “Libia” sono due inediti che I Camillas hanno scritto anni fa, senza mai pubblicarli. La recente scomparsa del fondatore della band, Zagor Camillas (Mirko Bertuccioli), ha spinto il gruppo a pubblicare un 45 giri digitale scegliendo come lato A e lato B proprio quei due pezzi a cui Mirko era affezionato. «Mirko avrebbe compiuto 47 anni il 5 giugno 2020 – spiega la band – Il 14 aprile però è scomparso a causa del Covid19. E così abbiamo pensato a quello che potrebbe essere un omaggio al Mirko compositore e cantante, ma anche un regalo per lui, diffondendo queste due canzoni a cui era legato: la prima (“La scuola tedesca”) è addirittura del 2014, ferma lì, in attesa di una pubblicazione in un album congiunto assieme a Flavio Giurato. Pensando al 5 giugno, ci siamo detti: togliamola dalla scatolina in cui aspetta e mandiamola per il mondo! E’ una canzone dove abbiamo addirittura i cori femminili. Ed è bellissima. “Libia” era un pezzo che dal vivo gasava molto, per il suo andamento sculettante. Qui la proponiamo in una versione un po’ isterica e big beat. Due prospettive da cui guardare I Camillas. Anzi, due prospettive da cui I Camillas si fanno ascoltare». - (PRIMAPRESS)