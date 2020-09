Hello Monsters, la cantautrice Francesca Monte combatte i mostri con ironia

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - E’ disponibile su tutti i digital store il nuovo singolo di Francesca Monte, “Hello Monsters”. Il brano è scritto e composto dall’artista salernitana, prodotto e arrangiato dal producer/polistrumentista Kevan, con le batterie di Daniel Baiolla per l’etichetta Rotbaum Records/ Fade to music. La regia del videoclip di “Hello Monsters” è affidata al regista Paolo Hanzo e gli outfit sono a cura dello stylist/image consultant Ermes De Cristofaro. Francesca Monte è reduce dal successo del concept EP “Alièn”, con cortometraggio annesso, che ha ricevuto molti consensi in Italia e all’estero, conquistando la vetta delle classifiche iTunes, e le prime pagine delle più importanti copertine di moda. Il cortometraggio “Alièn” è stato presentato durante la masterclass impact del Giffoni experience e in anteprima live all’Arena del Mare di Salerno, primo concerto in social distancing. “Hello monsters” è un brano dalle sonorità alternative rock senza dimenticare i suoni elettronici. Una storia comune che ci proietta a combattere i nostri mostri, con consapevolezza e accettazione. Quando i mostri si prendono gioco di te, l’unico modo che hai per salvarti è affrontarli e accettarli, con una buona dose di autoironia. In ogni brano la cantautrice Francesca Monte racconta una storia che impaurisce ma allo stesso tempo consola con un particolare stato d’animo. - (PRIMAPRESS)