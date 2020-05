"Gin" il singolo Alberto Lionetti attualmente in rotazione radiofonica

(PRIMAPRESS) - MILANO - "Gin", un brano ritmato e con un ritornello che diventa subito indimenticabile questo di Alberto Lionetti attualmente in rotazione radiofonica. La canzone, racconta la storia di una serata spensierata, tra suggestioni che alternano un sapore retrò a immagini glamour ed eleganti, per concludersi con la citazione finale del mitico James Bond, uno dei più noti consumatori e amanti del famoso Vesper Martini (cocktail a base anche di Gin). Il singolo di Alberto Lionetti nasce dalla collaborazione con Matteo Brioschi e Tommaso Ponti di Deplace, fucina di nuovi talenti, con i quali ha già messo in cantiere altri brani che usciranno entro la fine dell’anno. Di seguito L'intervista:

Come ti sei avvicinato alla musica? É stato naturale per me, a quattro anni ero già sul palco; ho iniziato a fare musica grazie alla mia famiglia avendo mio papà pianista e mia mamma che ha sempre ballato.». Cosa ti ha portato a partecipare ad un talent e com’è stato il tuo rapporto con Francesco Renga? «Avevo voglia di mettermi in gioco e di confrontarmi con altri artisti, è stato formativo. Io e Francesco ci siamo visti a Dicembre nel back stage del suo concerto a Torino, la mia città. Sono andato a trovarlo, mi ha fatto piacere rivederlo, è stata una bellissima serata.».

Dopo il talent qual è stata la tua esperienza musicale? «Dopo The Voice ho avuto un bel riscontro dal pubblico che mi ha portato a pubblicare Leila grazie al quale sono stato in giro per l’Italia in tour.».

Da dove nasce l’ispirazione per Gin?

«Gin nasce nell'ascensore della mia vecchia casa, dopo una serata durante la quale ho conosciuto una ragazza. Abbiamo bevuto cocktail a base di Gin ed il nome di questa ragazza è Ginevra. Così ho deciso di raccontare quello che ho provato in quella serata!».