“Galérie” è l'EP di debutto della giovane band alessandrina Overture

"Galérie", primo lavoro discografico full-lenght degli Overture, è un concept EP che assume i connotati di un viaggio all'interno del mondo sonoro della band come fosse una galleria d'arte: ogni stanza contiene un brano, e ogni brano contiene una storia. Composto da sei tracce, "Galérie" è il nuovo accattivante biglietto da visita della giovane band alessandrina. «Questo per noi è il primo e vero progetto ufficiale. All'interno troverete i nostri primi due singoli "Fiume in piena" e "Come godo se" accompagnati da altri quattro inediti – spiegano i ragazzi della band a proposito di "Galérie" - Ci siamo immedesimati nell'ascoltatore, che oggi ha bisogno di visioni come l'appassionato di arte, cioè riuscire a cogliere in sequenza prima l'insieme e poi il particolare. Sarebbe scontato dire che teniamo molto a questo Ep e che abbiamo sudato per far sì che, anche in questa situazione paradossale e di lontananza, riuscisse ad essere percepito nella maniera che volevamo. Ci siamo riusciti, questi siamo noi. Ascoltateci, e non solo con le orecchie». Di seguito la tracklist di "Galérie": "Vesto di Nero", "Come Godo Se", "Miele", "Italiano Medio", "Fiume in Piena", "Santorini".