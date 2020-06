Elisa: per il progetto "I love my radio" da oggi in tutte le radio “Mare Mare”

(PRIMAPRESS) - MILANO - Elisa rilegge “Mare Mare”, una delle canzoni più famose di Luca Carboni e icona delle estati italiane di questi ultimi 20 anni, per "I love my radio", l’importante progetto che unisce per la prima volta le emittenti radiofoniche italiane per festeggiare i 45 anni del sistema radio. Dopo più di un anno di successi, le emittenti scelgono Elisa per dare il via alla messa on air di 10 cover straordinarie interpretate da grandi artisti tra i successi dell'airplay degli ultimi 45 anni. La traccia, che sarà ascoltabile esclusivamente in radio da oggi primo giugno, vede Elisa dare una versione inedita del brano di Luca Carboni. Era il 1992, l'anno degli scandali di tangentopoli e della moda del karaoke, dell'Europa unita e del primo sms della storia, quando Carboni lanciò un tormentone atipico dal mood malinconico ma dalle forti suggestioni che lascerà un segno indelebile nell'immaginario musicale dell'estate. Elisa oggi veste di nuova elettronica il pezzo, generando un campionario di suoni e sensazioni che portano sempre con sé l'odore del mare e il vento caldo d'agosto. L’artista resta una delle protagoniste indiscusse delle radio italiane. Per 9 settimane in vetta all'airplay con “Se piovesse il tuo nome” (Doppio Disco di Platino), continua a dominare le classifiche con hit pluricertificate. E' lei a fare da apripista al progetto "I love my radio" che vedrà ogni settimana la pubblicazione di una cover da parte dei più grandi artisti del panorama musicale italiano: Biagio Antonacci, Tiziano Ferro e Massimo Ranieri, Giorgia, J-Ax, Jovanotti, Marco Mengoni, Gianna Nannini, Negramaro, Eros Ramazzotti. - (PRIMAPRESS)