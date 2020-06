Drefgold: il Nuovo Album "Elo" Primo Nella Classifica Vendite F.i.m.i.

(PRIMAPRESS) - MILANO - A due anni dall’album di esordio ‘’Kanaglia’’, il 22 maggio è uscito, per BHMG / Thaurus / Island Records, il nuovo album di Drefgold ‘’Elo’’ già primo nella classifica vendite F.i.m.i. di venerdì 29 giugno. Le 13 tracce del disco hanno debuttato nella Top 50 di Spotify e il brano ‘’Elegante’’ feat. Sfera Ebbasta oltre ad un debutto al #1 su Spotify e Apple Music si è posizionato #2 della classifica vendite singoli F.i.m.i. Il disco è stato anticipato a fine febbraio dalla hit “Snitch E Impicci” feat. FSK Satellite, il collettivo formato dai rapper Chiello, Sapobully e Taxi B. Il singolo prodotto da Drillionaire e Daves The Kid conta a oggi oltre 14 milioni di stream e 4 milioni di visualizzazioni ed ha debuttato al #1 della Top 50 di Spotify. “Elo" include collaborazioni con Sfera Ebbasta, Capo Plaza, Tedua, Luchè, Lazza, Tony Effe, Gue Pequeno, FSK Satellite. Questa la track list: Elo; Elegante (feat Sfera Ebbasta); Opps (feat Capo Plaza); Domani L’Altro; Enjoy (feat Tedua); Bankroll (feat Luchè); Calma; Zero + Zero (feat Lazza); Wickr Me (feat Tony Effe); 223; Chance; Giro D’Italia (feat Gue Pequeno); Snitch E Impicci (feat FSK Satellite); Stupido Drip; Giorno E Notte. - (PRIMAPRESS)