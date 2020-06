“Dammi Una Ragione” è il nuovo inedito della band Dioniso in radio dal prossimo 19 giugno

(PRIMAPRESS) - MILANO - “Dammi Una Ragione” è il nuovo inedito della band Dioniso disponibile sulle piattaforme digitali da ieri, sarà in rotazione radiofonica dal 19 giugno. Accostando una nostalgica componente testuale ad euforiche ed estive sonorità strumentali, “Dammi Una Ragione” è il nuovo, movimentato biglietto da visita della band siciliana dei Dioniso. Il brano vuole metaforicamente farsi inno ai momenti felici che sembrano essere ormai troppo lontani, e diventa un incoraggiamento musicale a guardare positivamente al futuro. I suoni sono stati scelti miratamente per suscitare un'altalena di emozioni che oscilla tra la nostalgia e la voglia di far festa. «“Dammi una ragione” è una canzone che sin da subito ci ha fatto pensare all’estate col suo caos e la sua leggerezza – spiegano i giovani membri della band a proposito del loro nuovo singolo - Pensiamo che non ci possa essere momento migliore di pubblicazione per questo brano e il nostro intento è quello di fare divertire e ballare con un mood psichedelico». Il videoclip ufficiale di “Dammi una ragione”, prodotto da Hamsa Music Production e diretto da Giuseppe Savarino, è una raccolta di scene di vita quotidiana, un modo per creare un’intima connessione con chi guarda e ascolta. Attraverso la sequenza d’immagini, l’intento del video è quello di trasmettere vibrazioni positive contestualizzandole al calar della sera, quando i pensieri e i ricordi non fanno prendere sonno. - (PRIMAPRESS)