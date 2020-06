Arezzo: la Musica Nuda di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti sul palcoscenico di piazza San Domenico

(PRIMAPRESS) - AREZZO - Nel capoluogo toscano all’ombra della fortezza medicea, torna la musica live. Venerdì 19 giugno (ore 21), piazza San Domenico diventa palcoscenico per il concerto Musica Nuda che vede protagonisti Petra Magoni e Ferruccio Spinetti con la partecipazione speciale di Frida Bollani Magoni. Il concerto organizzato dal comune di Arezzo, la Fondazione Guido d’Arezzo con la partecipazione del Calcit e la direzione artistica della fondazione Arezzowave Italia è il primo nella città toscana e uno dei primi live che si tiene post Covid.

La serata che è dedicata a tutti gli operatori del sistema sanitario della provincia di Arezzo, avrà uno scopo benefico, il ricavato dell’evento verrà infatti devoluto al progetto del Calcit SCUDO-cure domiciliari oncologiche.

“La città della musica – sottolinea Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo e presidente della Fondazione Guido d’Arezzo - non poteva che affidare ad un concerto il proprio ritorno all’arte e lo fa con un live raffinato, una performance di suono e voce che promette grandi emozioni. Sono certo del successo di una serata pensata e voluta non soltanto per segnare una ripartenza, ma anche per rendere omaggio a tutto il personale sanitario in prima linea nell’emergenza e per contribuire ad uno scopo benefico. Un evento che unisce bellezza e generosità, caratteristiche speciali e distintive della nostra Città”.

