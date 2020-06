Arena Flegrea, estate di spettacoli con Gallo, Iodice, Da Vinci, Battista, Izzo, Sannino e Schettino

Maurizio Battista

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il patron del Teatro Troisi, Pino Oliva, per dare un preciso segnale di ripresa dopo il terribile stop firmato Covid, ha presentato in anteprima con la società “Che spettacolo”, “Dove eravamo rimasti #ripartiamoinsieme”, la grande rassegna musicale e teatrale, in partenza all'Area Flegrea dal prossimo 11 Luglio. “L'Arena Flegrea - ha spiegato lo stesso artefice e organizzatore dell'evento Oliva, patron del Teatro di via Leopardi - è l'unico spazio in città che con il suoi 6.600 posti disponibili può assicurare nel rispetto delle restrizioni una capienza di oltre 2700 spettatori per evento. Per i napoletani e non, desiderosi di tornare ad assistere al rito dello spettacolo, propongo una kermesse in grande stile animata, da personaggi del calibro di Massimiliano Gallo, Peppe Iodice, Sal Da Vinci, Maurizio Battista, Biagio Izzo, Andrea Sannino e Simone Schettino”. Tutto ciò perchè mi piacciono molto le sfide e ritengo che ho il dovere di provarci! Primo perchè mi piace lavorare e non riesco a stare fermo, secondo perchè sono convinto in una veloce ripresa, sperando che questo pensiero non sia soltano una mia convinzione. Un'iniziativa, la mia, nata dalla volontà di regalare, dopo tanto soffrire, qualche ora di spensieratezza al pubblico e di stare vicino alle maestranze del mondo dello spettacolo tanto colpite dallo stop per la pandemia, E' a loro infatti che intento devolvere il 20% degli utili della kermesse sperando che presto si possa riprendere a lavorare tutti insieme”. Una confernza dal grande interesse quella vissuta al Troisi dove, con la presenza del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris pronto a confermare il suo appoggio all'evento, si è parlato del programma, degli artisti presenti e dei partner tra cui Radio Kiss Kiss Napoli. E così mentre al Teatro Troisi il direttore artistico Fabio Brescia porterà coraggiosamente in scena dal 8 al 12 luglio la commedia “Tre pecore (molto) viziose”; per la rassegna all'Arena Flegrea tutto è pronto nel nome dei più significativi protagonisti dell'arte della canzone, della risata e della commedia”. Si partirà l'11 luglio con Massimiliano Gallo e il suo spettacolo “Resilienza 2.0” e si continuerà il 17 luglio con Peppe Iodice con “Sblockdaun”. Il 24 e 25 luglio, sarà la volta di Sal Da Vinci “Live” con la partecipazione di Fatima Trotta e il 31 luglio il turno di Maurizio Battista con “Ma non doveva andare tutto bene?”. A seguire, l'8 e 9 agosto arriverà Biagio Izzo con “Un italiano di Napoli”, il 4 settembre Andrea Sannino con il concerto “E' Gioia Live” e infine il 12 settembre, Simone Schettino con “Il meglio di...”. L'abbonamento a 7 spettacoli, costa solo 150 euro, per la cavea bassa, 135 euro per la cavea alta e 110 euro per la panoramica. I biglietti per i singoli spettacoli costano, per Peppe Iodice, Simone Schettino, Andrea Sannino e Massimiliano Gallo 25 euro ( cavea bassa) 20 euro (cavea alta) 15 euro (panoramica) mentre per Maurizio Battista costano 30 euro (cavea bassa), 25 euro (cavea alta), 20 euro (panoramica). Per gli spettacoli di Biagio Izzo e Sal Da Vinci, invece, il costo dei biglietti è di 35 euro (cavea bassa), 30 euro (cavea alta), 25 euro (panoramica). - (PRIMAPRESS)