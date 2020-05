AperiMusicConArtista: arriva la "nerd" Giada Robin, la cosplayer italiana con un pubblico internazionale

(PRIMAPRESS) - GENOVA – Dopo Rossana Casale, Peter Erskine, Steve Gadd, Roby Facchinetti, Mario Biondi, Cecilia Krull, Leland Sklar, John Mahon e Kim Bullard della Elton John Band, #AperiMusicConArtista si apre ai giovani artisti. Questa settimana ad aggiungersi al calendario di dirette live sulla pagina facebook di Zenart anche la cosplayer numero uno in Italia Giada Robin e il musicista, poliinstrumentista e youtuber Mark the Hammer.

Giada Pancaccini, in arte Giada Robin, è attualmente la cosplayer italiana più conosciuta al mondo.

Artista poliedrica, è stata ospite e giurata nelle più grandi fiere internazionali, conduttrice del programma Crossover Universo Nerd e attrice nel film Fino all’Inferno di Roberto D’Antona. L’11 maggio scorso è uscita la sua nuova canzone Chemical Lust con il duo musicale The Pheromone Syndicate.

Giada Robin sarà ospite all’#AperiMusicConArtista di martedì 19 maggio alle 18.00.

Il musicista genovese Marco Arata - ma conosciuto su You Tube come Mark the Hammer - è il chitarrista ufficiale di J-Ax dal 2015. E’ stato anche direttore musicale della band di J-Ax&Fedez durante il Comunisti col Rolex Tour e del tour dei 25 anni di carriera di J-Ax. Su You Tube raccoglie sul suo canale 414.000 iscritti e oltre 20 milioni di views. La diretta live con protagonista Mark the Hammer è in programma per venerdì 22 maggio alle 18.00.



Nel calendario di appuntamenti troviamo lunedì 18 maggio anche Beppe De Palma, da oltre vent’anni pianista, cantante e Music Planner Designer per eventi esclusivi di personalità dello Stato, imprenditori, Manager, sceicchi, vip dello sport e dello spettacolo.

Mercoledì 20 maggio la diretta con Luigi Maio il Musicattore. Per la sua poliedricità che gli consente sul palco di amalgamare parole, note e gestualità in un unico agire scenico, Luigi Maio è riconosciuto quale innovatore del Teatro da Camera - per cui ha ricevuto l’ambito Premio dei Critici di Teatro 2004/2005 - nonchè originale codificatore del Teatro Sinfonico.

Domenica 24 maggio sarà una puntata dedicata all’esplorazione delle nuove tecnologie con l’ospite Alessandro Di Piano dell’azienda We - Tech Srl.

La campagna online #AperiMusicConArtista - nata a opera del CDA di Zenart che dal 2008 opera nel settore dello spettacolo, musica e intrattenimento, formato da Alex Travi e dal Presidente Luca Lisi - nasce in occasione dell’emergenza sanitaria che l’Italia sta affrontando per il Coronavirus, per lanciare un’iniziativa artistica capace di rispettare tutte le restrizioni in vigore e continuare a trainare il settore. Una campagna rivolta agli artisti, ma anche a tutti agli influencer e gli operatori nel campo dell’arte, della cultura e dello spettacolo, per riflettere su possibili iniziative culturali in questo periodo storico, continuando a condividere l’amore per questo importante campo d’interesse. Un asset strategico per l’economia che ai tempi del coronavirus acquisisce importanza, e valore, perché capace di accompagnare le quarantene e le giornate di tutti, intrattenendo il pubblico in maniera “digitale”, trascorrendo il tempo immersi fra musica, libri, ma anche tante lezioni di strumento on line e concerti in streaming live. - (PRIMAPRESS)