Anteprima a Ravello del nuovo album di Geoff Westley. Lucio Battisti lo chiamò per arrangiare "Una donna per amico"

(PRIMAPRESS) - RAVELLO (SALERNO) - Il palco dei Giardini del Monsignore del Ravello Festival sarà l’occasione per il pubblico di ascoltare in anteprima i brani inediti che il tastierista Geoff Westley inserirà nel suo prossimo disco. Il musicista e compositore inglese, leggenda vivente del jazz ed indimenticabile arrangiatore del brano di Lucio Battisti “Una donna per amico” e “Una giornata uggiosa” ha infatti deciso di inserire 4 nuovi brani per pianoforte nell’album in uscita ad ottobre che saranno accanto a quelli già prodotti con “Does What It Says On The Tin”.

Se in giro per il mondo le sue collaborazioni hanno spaziato con artisti come Carpenters, Peter Gabriel, Phil Collins,Andrew Lloyd Webber, Eberly Bros e Vangelis, in Italia dopo Battisti aveva arrangiato interi capitoli discografici con Baglioni, Renato Zero, e Mango. - (PRIMAPRESS)