Andrea Muccin in anteprima il video dell'ultimo singolo “Gaucho”

(PRIMAPRESS) -(MILANO) - Adrea Muccin in anteprima il video dell'ultimo singolo “Gaucho”. Il brano sarà in rotazione radiofonica da venerdì 17 gennaio.Un bambino che è diventato un uomo, ma che di tanto in tanto rivolge il pensiero all’infanzia, alla spensieratezza di quegli anni alla guida della sua Gaucho, la famosa macchina giocattolo a cui Andrea Muccin dedica il titolo del suo ultimo brano.“Gaucho” è una canzone che profuma di nostalgia, come spiega lo stesso artista: «Avevo bisogno di ripartire e non c’era punto di partenza migliore delle sensazioni di casa. Se dovessi parlare di aspettative relative a questo pezzo, direi che sono state già abbondantemente superate facendo capire a chi mi sta intorno di aver finalmente compiuto qualcosa di artistico impresso nel tempo: qualcosa che assomigliasse più a una foto di famiglia».Il videoclip di “Gaucho”, diretto da Lorenzo Chiesa, vede protagonista Andrea Muccin che prima insegna ad un bambino a usare e guidare la macchina giocattolo e poi, quando pensa che non ci sia nessuno ad osservarlo, è lui stesso a mettersi alla guida della piccola Gaucho. - (PRIMAPRESS)