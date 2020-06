“Al Bar Maurizio”, il nuovo brano del cantautore Nicola Gallerani in radio da venerdì 26 giugno

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Dal 26 giugno sarà disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali “Al Bar Maurizio”, nuovo brano del cantautore Nicola Gallerani. Il Bar Maurizio esiste davvero: situato nel centro storico di Bologna, questo bar ben rappresenta il cuore pulsante della città, collocandosi in uno spazio sospeso nel tempo dove gli avventori non sono cellule impazzite affaccendate dai propri frenetici impegni ma personaggi da “commedia dell’arte”, ben definiti nei loro ruoli, che sembrano usciti dalla sceneggiatura di un film di Pupi Avati. Nel suo nuovo brano, “Al Bar Maurizio”, Nicola Gallerani ha cercato di rappresentare la poesia che si coglie tra i tavolini di quel bar estendendola ad una Bologna meno conosciuta ai più con le sue particolarità, le sue stravaganze e unicità.

«"Al Bar Maurizio" è un pezzo che ho scritto in pochissimo tempo e che trovo molto divertente sia nel testo che nell'arrangiamento – spiega l'autore a proposito del nuovo singolo - Sebbene colga alcuni aspetti della mia città che non tutti sapranno riconoscere penso possa essere simpatico proporlo come primo singolo, auspicando che chi lo ascolta possa ritrovare nel brano un pezzettino della propria realtà quotidiana, della propria città o del proprio paese».