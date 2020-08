A Villa Celimontana di Roma torna la lunga stagione del jazz all’aperto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Torna l’appuntamento estivo con Village Celimontana, il Jazz Club all’aperto a cura di Jazz Village Roma, che ogni sera fino al 31 ottobre vedrà musicisti italiani ed internazionali esibirsi dal vivo nella splendida villa sul colle Celio. Tra le proposte di questa settimana: la band Pepper & the Jellies ( 12 agosto ), Michael Supnick & the Sweetwater Jazz Band ( 13 agosto ), Emanuele Urso & il Sestetto Swing di Roma ( 14 agosto ), Lino Patruno Jazz Show ( 15 agosto ), Dr Jazz & Dirty Bucks Swing Band ( 16 agosto ). Ogni martedì oltre alla musica anche lezioni di ballo per principianti per muovere i primi passi di Charleston e di Tip Tap.- (PRIMAPRESS)