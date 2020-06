Yamaha dedica a Roma una serie speciale dell’XMax 300 con una livrea che riporta i gonfaloni dei quartieri

(PRIMAPRESS) - ROMA - Yamaha dedica una serie speciale de suo XMAX a Roma. Si chiamerà, infatti, XMAX 300 Roma Edition che si presenta con le credenziali che hanno fatto di questo maxi scooter con il motore potente e il design sportivo reso stabile dalla forcella a doppia piastra di derivazione motociclistica, un leader di mercato. La scelta di questa edition “Roma” trova sicuramente una spiegazione in una ragione semplice: il Lazio continua ad essere ai primi posti per immatricolazioni delle due ruote. Lo scooter andrà in vendita al prezzo di 5.999 euro.

La livrea, realizzata dalla Design Division dello Yamaha porta sulla parte frontale della carena, gli stemmi stilizzati dei quartieri della città, che simboleggiano le sue varie anime e i suoi cittadini mentre sul fianco è stato “tatuato” il Colosseo in silhouette, il monumento che per eccellenza racconta e identifica la Capitale in tutto il mondo.

Yamaha XMAX 300 Roma Edition MMXX oltre all’allestimento con le grafiche Roma Edition dedicate, monta pedane pilota poggiapiedi frontali in alluminio e schermo sport. È disponibile in pronta consegna e gode di una vantaggiosa formula finanziaria You Easy Go che prevede il pagamento della prima rata dopo 4 mesi. - (PRIMAPRESS)