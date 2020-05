Veicoli d’epoca: la Motorizzazione non cancella la storia con il Documento Unico di Circolazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’anagrafica dei veicoli storici ultra-trentennali è salva. L’allarme che era suonato con il pericolo di un colpo di spugna da parte della Direzione Generale della Motorizzazione con l’introduzione del Documento Unico di Circolazione e Proprietà che avrebbe di fatto privato la storia del veicolo dei suoi documenti più interessanti, è rientrato.

Una nuova circolare della Motorizzazione anticipa delle precisazioni che saranno oggetto di organico recepimento nell’aggiornamento delle “schede tematiche”, in occasione del prossimo avvio della terza fase di attuazione graduale della riforma.

Una nota specifica riguarda anche i veicoli di interesse storico e collezionistico, per i quali l’Automotoclub Storico Italiano aveva sollevato il problema della distruzione dei documenti originali dovuta alle nuove procedure telematiche. Sono state accolte le proposte avanzate da ASI per evitare la perdita di questo importante “corredo storico” dei veicoli. In particolare, i libretti di circolazione ed i fogli complementari non verranno trattenuti, né distrutti e neppure annullati.

“Siamo grati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Direzione Generale della Motorizzazione per la grande sensibilità dimostrata nei confronti del motorismo storico”, sottolinea Alberto Scuro, presidente dell’Automotoclub Storico Italiano. “Hanno ascoltato le nostre istanze e preso in considerazione i nostri suggerimenti per la salvaguardia del patrimonio storico. Siamo sicuri che il dialogo proseguirà anche in futuro nell’ambito di un tavolo di lavoro che vedrà riunite le istituzioni competenti e gli enti certificatori, con il solo obiettivo di tutelare i veicoli storici”. - (PRIMAPRESS)